صعود الأسهم السعودية بنسبة 2.11% بجلسة الخميس.. وتعطل بورصة الكويت

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 2.11% رابحًا 235.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11405.32 نقطة، وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.435% رابحًا 42.34 نقطة ليغلق عند مستوى 9782.25 نقطة، وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.02% رابحًا 0.4 نقطة ليغلق عند مستوى 1881.99 نقطة، وتعطلت بورصة الكويت لإجراء انتخابات مجلس الأمة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2.11% رابحًا 235.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11405.32 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.23% خاسرًا 45.79 نقطة ليغلق عند مستوى 19870.82 نقطة، وبلغ حجم التداول 172.2 مليون سهم بقيمة 6.4 مليار ريال.

وصعد 18 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها البنوك بنسبة 2.72%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 2.61%، يليه قطاعي السلع طويلة الأجل، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 2.57%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 2.05%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.65%، فيما تراجعت قطاعات الاستثمار والتمويل، والسلع الرأسمالية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.24%، 0.08%، 0.02%، على التوالي.

وقفز 150 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسمنت ينبع" بنسبة 10%، ثم سهم "الأصيل" بنسبة 9.97%، ثم سهم "الإعادة السعودية" بنسبة 9.93%، وتراجع 57 سهمًا على رأسها سهم "التعمير" بنسبة 1.91%، ثم سهم "أنعام القابضة" بنسبة 1.67%، ثم سهم "الخزف السعودي" بنسبة 1.51%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 499.3 مليون ريال سعودي.

بورصة أبو ظبي

وزاد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.435% رابحًا 42.34 نقطة ليغلق عند مستوى 9782.25 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.141 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 884.1 مليون سهم، بقيمة 7 مليارات درهم، عبر تنفيذ 10.9 ألف صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.05%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 1.66%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.46%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.24%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة 3%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.19%.

وارتفع 19 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة دار التأمين" بنسبة 14.94%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 13.6%، ثم سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 6.09%، وتراجع 31 سهمًا على رأسها سهم "شركة العين الأهلية للتأمين" بنسبة 9.98%، ثم سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 8.33%، ثم سهم "شركة الياه للاتصالات الفضائية" بنسبة 4.35%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 287.2 مليون درهم.

بورصة البحرين

وصعد المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.02% رابحًا 0.4 نقطة ليغلق عند مستوى 1881.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 263 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 2.04% مدفوعًا بصعود سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 0.72%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 1.82% مدفوعًا بصعود سهم بنك السلام بنسبة 1.12%، فيما تراجع سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.22%.

بورصة دبي

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.79% خاسرًا 26.69 نقطة ليغلق عند مستوى 3316.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 371.5 مليون سهم محققة ما قيمته 869.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 12.3 ألف صفقة لعدد 35 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها العقارات بنسبة 2.97%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.49%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.18%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.07%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.58%، فيما ارتفعت قطاعات المرافق العامة، والنقل، والتأمين، والبنوك بنسبة 0.4%، 0.27%، 0.11%، 0.05%، على التوالي.

وقفزت 9 أسهم على رأسها شركة سالك بنسبة 11%، ثم سهم بنك السلام بنسبة 1.74%، وتراجع 22 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 10%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.29%، فيما تصدر سهم شركة سالك قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 252 مليون ورقة بقيمة 580.5 مليون درهم.