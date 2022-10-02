نقابة الأطباء تخاطب العلاج الحر لتسهيل إجراءات معاينات المنشآت

كتبت ـ آية دعبس

خاطبت نقابة الأطباء اليوم الأحد الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة للتنسيق مع النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بالمحافظات، للتسهيل فى إجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الطبية الخاصة.

قال الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه خلال اجتماع وفد نقابة الأطباء مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة أواخر أغسطس الماضي، واجتماع وفد النقابة مع الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، تم الاتفاق على التنسيق بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للتسهيل والإسراع في إجراءات تسجيل وترخيص المنشآت الطبية الخاصة.

وأضاف حسين، أن الدكتور هشام زكي رحب بمقترح النقابة بإجراء معاينة إدارات العلاج الحر بالمحافظات للمنشآت الطبية في نفس وقت إجراء معاينة نقابات الأطباء لها، وطلب معدل تسجيل المنشآت الطبية بالنقابات الفرعية المختلفة حتى يتسنى لإدارات العلاج الحر توفير العدد الكافي من مسوؤليها لإجراء المعاينات مع النقابات، وقد أحاطت نقابة الأطباء في خطابها اليوم إلى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة إحصائية عن تسجيل المنشآت الطبية بنقابات الأطباء بالمحافظات بدء من مايو حتى أغسطس الماضي.