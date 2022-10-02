نائب رئيس الوزراء الروسى: هناك إمكانية فنية لإصلاح "السيل الشمالى"

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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك وجود إمكانية فنية لدى روسيا لإصلاح البنية التحتية لأنابيب السيل الشمالي.



وقال نوفاك - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" - إن إصلاح البنية التحتية للأنابيب سيستغرق وقتا والكثير من المال، مضيفا أن " موسكو على قناعة بأن المتهمين بالهجمات على الأنابيب هم الولايات المتحدة وأوكرانيا وبولندا".. ولفت إلى أن هذه الدول كان لديها مواقف ضد مشاريع السيل الشمالي.



يذكر أن شركة "غازبروم" الروسية أعلنت أمس أنها بدأت البحث عن سبل لإصلاح الضرر الذي لحق بأنابيب السيل الشمالي بعد الحادث الذي أدى إلى تسرب الغاز في بحر البلطيق.