من الكالسيوم إلى البروتين.. أطعمة يجب أن يستهلكها كبار السن لتلبية احتياجاتهم

كتبت إيناس البنا

قد يكون لدى الأشخاص من مختلف الأعمار متطلبات غذائية مختلفة ومن المهم أن تتناول طعامًا يناسب متطلباتك الغذائية، سيكون لدى الطفل البالغ من العمر عامين متطلبات غذائية مختلفة عند مقارنته بمتطلبات رجل يبلغ من العمر 35 عامًا أو امرأة، لذلك ، من الأفضل أن تحافظ على متطلباتك الغذائية وأن تتناول الطعام وفقًا لذلك.

مع تقدم العمر وفقا لموقع " indianexpress" ، قد يحتاج جسمك إلى الكثير من بعض الأطعمة وكمية أقل من بعض الأطعمة الأخرى، هذا لأن جسمك قد لا يكون قادرًا على تفكيك أنواع مختلفة من الطعام وعليك أن تضع في اعتبارك ذلك أيضًا، ومع ذلك ، قد تكون هناك حاجة لبعض الإضافات الغذائية مع تقدمك في العمر.

ألقى نظرة على بعض الأطعمة التي يجب أن يستهلكها كبار السن لتلبية الاحتياجات الغذائية.

البروتينات:



البروتين هو أحد المكونات الرئيسية لأي نظام غذائي ويجب أن تستهلك كميات جيدة من البروتينات حتى عندما تتقدم في العمر، وذلك لأنه يساعد في إنتاج الهرمونات والإنزيمات اللازمة لعمل الجسم بشكل سليم، علاوة على ذلك ، تساعد البروتينات أيضًا على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول وتساعد على الحفاظ على كتلة عضلات الجسم.

الكالسيوم:



الكالسيوم ضروري للحفاظ على صحة العظام، ومع ذلك ، مع تقدم العمر ، تبدأ العظام في التدهور ، وبالتالي ، فإن الكالسيوم ضروري للحفاظ على صحة العظام، يساعد فيتامين د في امتصاص الكالسيوم وبالتالي يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د وكذلك الكالسيوم.

الألياف:



هذا عنصر مهم آخر في نظامك الغذائي ، ويمكن أن يساعد تناول كمية جيدة من الألياف في إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، إلى جانب ذلك ، يمكنه أيضًا الحفاظ على حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

مضادات الأكسدة:



هذه تساعد على محاربة أضرار الجذور الحرة والإجهاد التأكسدي في الجسم، لذلك ، فإن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مهم للغاية.