اليوم السابع
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مقتل 10 أشخاص جنوب الصومال فى هجوم مسلح لحركة الشباب

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:16 ص
مقتل 10 أشخاص جنوب الصومال فى هجوم مسلح لحركة الشباب حركة الشباب الصومالية
كتب : أحمد علوى

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أعلنت السلطات المحلية في إقليم جدو بولاية جوبالاند جنوب الصومال مقتل عشرة أشخاص بالإقليم إثر هجوم شنه مسلحون من حركة الشباب، وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الروسية.

وقال محافظ إقليم جدو أحمد بولي غراد، إن العناصر الإرهابية شنت هجوما مسلحا على العمال عندما كانوا يقومون بحفر بئر لسقاية المنكوبين جراء موجة الجفاف التي ضربت عدة مناطق بجنوب ووسط البلاد.

وأضاف أن الإرهابيين أشعلوا النيران في جثث الضحايا وكذلك أحرقوا معداتهم.

وأكد أن الجيش الصومالي والانتفاضة الشعبية قاما بعدة ضربات لميليشيات الشباب الإرهابية، مما أدى إلى تطهير العديد من المناطق التي كانت بحوزتها في السنوات الماضية.

 


الصومال

حركة الشباب

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