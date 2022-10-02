مطار الغردقة الدولى يستقبل 90 رحلة طيران دولية تقل 13 ألف سائح

تحتل السياحة الالمانية مقدمة الجنسيات الوافدة إلى مدينة الغردقة بشكل عام، حيث تعمل الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولي علي تسهيل اجراءات الدخول للسياح الأجانب ونقلهم من المطار إلي الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم بمنتجعات البحر الأحمر .

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، 20 رحلة طيران دولية، تقل على متنها قرابة 3 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 108 رحلات طيرانـ من المقرر أن يستقبلها المطار، بداية من امس السبت حتى نهاية الأسبوع.

وتبين أن جداول وصول اليوم هي، رحلتين من فرنسا، و6 رحلات من ايطاليا، رحلة من بولندا، 6 رحلات من التشيك، و3 رحلات من المانيا، ورحلة من سويسرا، ورحلة داخلية .