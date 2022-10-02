مسئول يابانى: الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإعادة المواطنين المختطفين بكوريا الشمالية

أ.ش.أ

أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو، اليوم الأحد، أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها لإعادة المواطنين اليابانيين الذين اختطفتهم كوريا الشمالية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن ماتسونو وهو أيضا الوزير المسؤول عن قضايا الاختطاف قام اليوم الأحد، بزيارة مدينة "يوناجو" في محافظة "توتوري"، مشيرة إلى أنه من تلك المدينة الواقعة على ساحل بحر اليابان، تم اختطاف إحدى الضحايا، وتدعى ماتسوموتو كيوكو قبل 45 سنة.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن شقيق الضحية ويدعى ماتسوموتو هاجيمي قد رافق ماتسونو إلى الموقع الذي اختطفها منه عملاء كوريون شماليون.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء إنه يتألم عندما يفكر في شوق الأخ إلى لم شمله مع أخته، كما عبر عن أسفه لعدم عودة أية ضحية إلى اليابان منذ إعادة خمسة مختطفين إلى بلادهم في عام 2002.

ووصف القضية بأنها أولوية قصوى لحكومة رئيس الوزراء كيشيدا فوميو، كما أشار إلى أن الوقت ينفد لأن الضحايا وأقاربهم يتقدمون في السن.

وأضاف ماتسونو أن اليابان ستعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى لاغتنام أية فرصة لإعادة كل مختطف، سواء تم الاعتراف بهم رسميا كضحايا أم لا.