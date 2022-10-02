محافظ القليوبية يحيل مدير إدارة الخانكة التعليمية للتحقيق ويستبعد مدير مدرسة

القليوبية إبراهيم سالم

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة مدير الإدارة التعليمية بالخانكة، للتحقيق واستعباد مدير مدرسة الشهيد تامر عبد الله للتقصير في أداء عملهم، وذلك بشأن ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعى، والذى تضمن صور لطلاب مدرسة الشهيد تامر عبد الله بكفر حمزة بمركز الخانكة، والذى تم تسكينهم بالمعهد الأزهري.

وأشارت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أن المدرسة الأم ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وعليه تم التنسيق مع التربية والتعليم والأزهر لتسكين الطلاب بالمعهد، نظرا لقربها من المدرسة ونظرا لأعمال التطوير التي تتم بمدرسة الشهيد تامر عبد الله بالخانكة، وقد تم متابعة المعهد قبل تسكين الطلاب من قبل مدير الإدارة التعليمية وتم استغلال 18 فصلا جميعها تحتوي على مقاعد الدراسة منتظمة وفقا للصور المرفقة.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا ظهر خلالها الطلاب يفترشون أرضية الفصول بالمعهد الديني الذي تم تسكينهم به حتى انتهاء أعمال التطوير بمدرستهم المدرجة ضمن مشروعات "حياة كريمة"