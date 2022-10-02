اليوم السابع
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أكرم القصاص
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محافظ الفيوم يفتتح تشغيل المرحلة الأولى لخطوط أتوبيسات النقل الداخلي للركاب

الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:11 ص
محافظ الفيوم يفتتح تشغيل المرحلة الأولى لخطوط أتوبيسات النقل الداخلي للركاب النقل الداخلي
الفيوم رباب الجالي

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افتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، تشغيل المرحلة الأولى لخطوط أتوبيسات النقل الداخلى للركاب، بهدف دعم منظومة النقل الجماعى بالمحافظة، فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة النقل ومحافظة الفيوم.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس سيد متولى الرئيس التنفيذى لجهاز النقل الداخلى والدولى بوزارة النقل والمواصلات، والدكتور محمد عمر رئيس قطاع شمال الصعيد لحزب حماة الوطن، والعميد محمود الخولى مدير إدارة مرور الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وعدد من قيادات الحزب.

أشار محافظ الفيوم، أن المرحلة الأولى تشمل تشغيل عدد ٤٢ أتوبيس للنقل بين مراكز المحافظة المختلفة، أو بين محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة، لتوفير وسائل نقل مميزة وآمنة لمواطنى المحافظة، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وحزب "حماة الوطن"، وبالتعاون مع شركة "الانجليزية جروب" للنقل الجماعى.

وعقب الافتتاح، تفقد المحافظ، أحد الأتوبيسات "المينى باص"، كنموذج لاتوبيسات المرحلة الأولى، مقدماً الشكر للرئيس التنفيذى لجهاز النقل الداخلى والدولى بوزارة النقل والمواصلات، ولحزب حماة وطن، على تعاونهم البنّاء والمثمر فى توفير وسيلة نقل راقية للمواطنين، مثمناً الاعلان عن مبادرة تشغيل الاتوبيسات خلال الأسبوع الأول بشكل مجانى لأهالى الفيوم.

وأضاف، أنه سيتم تزويد المحافظة بعدد آخر من الأتوبيسات خلال المرحلة القادمة، لتيسير انتقالات المواطنين بين المراكز، وكذلك تغطية خطوط السير بين محافظة الفيوم والمحافظات المجاورة، فضلاً عن دورها فى توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

 
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