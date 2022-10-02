محافظ أسيوط: متابعة مستمرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية للمحال والمطاعم والمقاهى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن متابعته المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات، والمطاعم والمقاهى، بكل حسم والتي بدأت رسميًا 1 أكتوبر الجاري خاصة فى ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين واستمرار الحملات اليومية على المحال والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية بعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الخاصة بالمواعيد الشتوية وترشيد استهلاك الكهرباء.

وأشار محافظ أسيوط ،إلى إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بإدارة الأزمات بالمحافظة لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية وذلك بالتنسيق مع غرف عمليات المراكز والأحياء في إطار متابعة تطبيق قرار وزارة التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بالمواعيد الصيفية ،والشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم والمقاهي بالمحافظات لافتًا إلى توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي وتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق المواعيد الشتوية للغلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح المحافظ، أن القرار الوزاري الخاص بالمواعيد الشتوية لغلق المحال تضمن أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية بإستثناء المطاعم والكافيهات يوميًا من الساعة 7 صباحًا وتغلق الساعة 10 مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساءً وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وأضاف المحافظ، أن القرار تضمن أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يومياً من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السادسة مساءًا عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناء على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات كما ناشد محافظ أسيوط أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.



مجلس تنفيذي (5)