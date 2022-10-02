محافظ أسوان يدشن مبادرة "المناخ مسئوليتى" لنشر الوعى البيئى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

دشن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الأحد، مبادرة المناخ مسئوليتى، والتى تنظمها مديرية القوى العاملة، بالتعاون مع شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، وذلك بمقر مركز التدريب بمنطقة صحارى.

حضر الفاعليات، الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، والمهندس هشام جمال رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية، ومحمد عزازى، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان.

تهدف المبادرة للحفاظ على مناخ صالح للمعيشة ونشر الوعى البيئى والمناخى بين العاملين فى شركة محطات الكهرباء، وذلك تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ العالمى.

قال محمد عزازى، مدير القوى العاملة، إن افتتاح مبادرة المناخ مسئوليتى يأتى تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ العالمى، وهدفنا وجود بيئ عمل آمنة، ونسعى جميعا لرفع الوعى وترشيد استهلاك الطاقة والحدث من التلوث الصناعى مسئوليتنا جميعا وتوفير بيئة آمنة للعمال هى مسئولية المديرية.