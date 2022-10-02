اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 أكتوبر 2022 12:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

لجنة تقييم استعدادات الكليات لاستقبال الطلاب تجوب جامعة المنوفية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 11:21 ص
لجنة تقييم استعدادات الكليات لاستقبال الطلاب تجوب جامعة المنوفية لجنة تقييم استعدادات الكليات لاستقبال الطلاب تجوب كليات جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مسابقة أفضل كلية لاستقبال الطلاب تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب حيث تشكلت لجنة التقييم من الدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية طب الأسنان  لشئون التعليم والطلاب والدكتور علاء رضوان أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة والدكتور وليد حسين مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة .

وبدأت اللجنة أعمالها بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والزراعة علي أن تتوالي الزيارات التقييمية علي باقي الكليات علي مدار الشهر الجاري وتستند اللجنة في تقييمها علي اربع محاور أساسية وهم مدي تنظيم دخول الطلاب وجاهزية الحرم الجامعي والمدرجات والمعامل والورش وغيرها للتدريس والانشطة الطلابية والخدمية والرعاية الاجتماعية ودعمها للفئات الأكثر احتياجا وأخيرا ما تم تطويره لخدمه الطلاب مقارنة بالعام السابق.

 

 


محافظة المنوفية

جامعة المنوفية

مسابقة أفضل كلية



الموضوعات المتعلقة

عادل مبارك يلتقى طلاب الفرقة الأولى بجامعة المنوفية الأهلية.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 03:54 م

جامعات مصر تبدأ بتحية العلم فى أول يوم دراسى.. انتظام الدراسة بجميع كليات الإسكندرية.. عميد "تجارة طنطا" يستقبل الطلاب بالورود.. رئيس جامعة المنوفية يتابع بدء الدراسة بالجامعة الأهلية ويؤكد: طفرة تعليمية.. صور

السبت، 01 أكتوبر 2022 01:49 م

رئيس جامعة المنوفية يتابع بدء الدراسة بالجامعة الأهلية ويؤكد: طفرة تعليمية

السبت، 01 أكتوبر 2022 12:18 م

مستشفيات جامعة المنوفية تستقبل مريضة تعانى من سمنة مفرطة للعلاج والمتابعة

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة