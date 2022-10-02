لجنة تقييم استعدادات الكليات لاستقبال الطلاب تجوب جامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مسابقة أفضل كلية لاستقبال الطلاب تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب حيث تشكلت لجنة التقييم من الدكتورة رانيا عزمي وكيل كلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب والدكتور علاء رضوان أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة والدكتور وليد حسين مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة .

وبدأت اللجنة أعمالها بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والزراعة علي أن تتوالي الزيارات التقييمية علي باقي الكليات علي مدار الشهر الجاري وتستند اللجنة في تقييمها علي اربع محاور أساسية وهم مدي تنظيم دخول الطلاب وجاهزية الحرم الجامعي والمدرجات والمعامل والورش وغيرها للتدريس والانشطة الطلابية والخدمية والرعاية الاجتماعية ودعمها للفئات الأكثر احتياجا وأخيرا ما تم تطويره لخدمه الطلاب مقارنة بالعام السابق.