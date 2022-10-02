كانت عائدة بأطفالها من المدرسة.. مصرع ربة منزل سقط عليها ونش بقليوب

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة ميت نما دائرة مركز شرطة قليوب، مصرع ربة منزل، إثر سقوط ونش عليها، ما أدى إلى مصرعها في الحال، تم إخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة قليوب، بمصرع ربة منزل إثر سقوط ونش مبانى عليها.

انتقلت علي الفور قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، ومعاونة الرائد محمود سرور، والرائد عمرو رضوان معاونى رئيس المباحث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع ربة منزل أثناء رجوعها بأطفالها من المدرسة إثر سقوط ونش مبانى بأحد العقارات بالدور الثامن بشارع المدارس بمنطقة ميت نما.

جرى نقل الجثة للمستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة وذلك بعد توقيع الكشف الطبى، وطلبت جهات التحقيق تقرير الطب الشرعي حول الواقعة وسبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.