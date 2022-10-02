قطع التيار الكهربائى اليوم عن مغذى 7 مناطق بمدينة الطود لإجراء عمليات الصيانة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أنه بناء على الإشارة الواردة من هندسة كهرباء العديسات بالطود، تقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذى المساكن 2 وهو المغذي لـ7 مناطق حول المدينة، مقدماً خالص الاعتذار لكافة المواطنين عن ساعات فصل التيار الكهربائي لحين الإنتهاء من أعمال الصيانة.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر أن يتم فصل التيار الكهربائى عن مغذي المساكن 2، والمغذي لمناطق كلا من :- (حسين حسن - الحسينات غرب - أبو بكر - مكي - مدرستي الصنايع والزراعة - منطقة شرق مدرسة الصنايع – الكلاحين)، وذلك اليوم الأحد الموافق 2 أكتوبر 2022، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك لإجراء الأعمال على مكونات الجهد المتوسط لشبكات هذه المنطقة، مشدداً على أنه يتقدم لكافة المواطنين بمناطق قطع الكهرباء بخالص الاعتذار عن ساعات الفصل المقررة، مناشدا جميع الأهالى بضرورة اتخاذ التدابير اللازم لتفادي فترة ساعات فصل الكهرباء، حيث أن أعمال الصيانة تساهم فى تقديم أفضل خدمات بقطاع الكهرباء للمواطنين.

وفى نفس السياق قاد علي سيد صادق نائب رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بمحافظة الأقصر، جولة لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء عداية على المجرى المائى بترعة الكلابية، كيلو 39.200، والواقع بجوار كمين مدينة الطود والكوبري المقترح إحلاله وتجديده، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز، وتعليمات الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود.

ويقول نائب رئيس مركز ومدينة الطود، أنه تم خلال الجولة العمل على دراسة نقل المرافق علي العداية المزمع إنشائها، وذلك بحضور نجار أحمد الصغير مدير إدارة مياه الشرب بالطود، والمهندس أحمد حجاج راوي محمد عن شركة مياه الشرب بالأقصر، والمهندس عارف يوسف علي مدير هندسة كهرباء العديسات بالطود، والمهندس خالد سيد محمد عن الشركة المصرية للإتصالات، وسعدي حسين مدني مندوب هندسة رى الأقصر، والمهندس أحمد محمد عبد الفتاح مسؤول مكتب الشرق الأوسط للإستشارات.