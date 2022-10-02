قبل Cop27.. كن أحد أبطال الطعام واختر غذاء صديقا للبيئة لإجازة مستدامة بيئيا

كتبت ــ منال العيسوى

ضمن مبادرة "اليوم السابع" التى تم إطلاقها تحت شعار كن صديقا للبيئة، والتى تسعى لتعديل وتصحيح بعض السلوكيات المضرة بالبيئة، نتناول اليوم العادات الغذائية وعلاقتها بالمناخ والبيئة، والمتعلقة بإهدار الطعام والأمن الغذائى، فاختيار الطعام الذي نأكله وكيفية إنتاجه، يؤثر على صحتنا وبيئتنا معا، فدائما يكون وراء تلك الأطعمة شخص ينتجها أو يزرعها أو يحصدها أو يصطادها أو ينقلها.

وخلال هذا التقرير نقدم لك مجموعة من النصائح تجعلك أحد أبطال المناخ، وبعض الطرق لتناول الأغذية بشكل أكثر استدامة ولجعل يوم راحتك يوما مستداما بيئيا، خاصة وأن نسبة إهدار الطعام على مستوى العالم نسبة مخيفة وصادمة وتتسبب فى كثير من الانبعاثات الناجمة عن تفاعل الأطعمة وإنتاج غاز ثانى أكسيد الكربون وغاز الميثان، فالعالم ينتج 931 مليون طن مخلفات طعام بينهم 40 مليون طن من العالم العربى.

قلل من هادر الطعام

بما أنه يذهب أكثر من 900 مليون طن من الطعام إلى صناديق القمامة كل عام، وهو ما يعادل 17٪ من جميع المواد الغذائية المتاحة للمستهلكين، بالتوازى مع ما يعاني حوالى 700 مليون شخص فى العالم من الجوع، يكون واجب علينا أن نتوقف عن هدر الطعام.

لماذا؟

عندما تتخلص من الطعام فإنك أيضًا تقوم بإهدار الطاقة المستخدمة في زراعته وإنتاجه وتعبئته ونقله.

ماذا تفعل؟

اشترِ فقط ما تحتاجه، واستهلك ما تشتريه، فبذلك أنت توفر المال وتقلل التلوث وتساعد في الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة.

الوجبات الصحية

يمكنك البدء فى تناول نظام غذائي أكثر توازناً، يوفر الطاقة والعناصر الغذائية، من مجموعات غذائية مختلفة، كما يمكنك أيضا تقليل الأطعمة الأكثر صعوبة على كوكبنا، التي يحتاج إنتاجها إلى المزيد من الموارد الطبيعية، وخاصة اللحوم مقارنة بالنباتات أو البقوليات، أو الفواكه والخضراوات غير الموسمية أو المحلية.

فائدة صحة

مثل هذا النظام ليس مفيدا فقط من أجل صحتك فحسب وإنما مفيد أيضا للبيئة.

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‏فائدة بيئية

حين تقدم على شراء أطعمة ابحث عن الأطعمة ذات تغليف أقل واشترى الأطعمة المحلية والموسمية، حيث إنه يتطلب نقل الغذاء حول العالم الكثير من الطاقة.



فائدة اقتصادية المزارعون المحليون يسعون لكسب المال الكافي لتوصيل إنتاجهم، فبشراء الطعام المحلي والموسمي فإنك تدعم اقتصادك المحلي وتقلل من انبعاثات الكربون حتى يصل هذا الطعام إلى مائدتك. كما أن مذاق المنتجات المحلية والموسمية أفضل أيضًا، جربها. ولا تخجل من شراء فواكه وخضروات شكلها غير مثالي.وإلا فقد يتم إتلافها.



جرب استدامة الطعام عدد أكبر من الطهاة وموردي الأغذية فى العالم يركزون على المنتجات المحلية والعضوية، ويمكنك أن تشاركهم بالبعد عن وجبات اللحوم الثقيلة والوجبات السريعة.

جدير بالذكر، أنه قبل انعقاد قمة المناخ بأيام، الذى تستضيفه مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ ، تشهد القاهرة والمحافظات العديد من الفعاليات والمؤتمرات المرتبطة بالتغيرات المناخية وأسبابها وتأثيرها على العديد من القطاعات، منها الأمن الغذائى، حيث تنعقد خلال الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات، تحت عنوان "الإسراع لوقف هدر وفقد الطعام من أجل مستقبل صافى الانبعاث الصفرى"، برعاية وزارة البيئة ضمن المبادرة الرئاسية" اتحضر للاخضر ، وشيخ الأزهر ووزير التموين.