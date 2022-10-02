كتبت فاطمة خليل

يعتبر الجبن اختياراً جيداً عند تجهيز لانش بوكس المدرسة والوجبات الخفيفة، ويمكن عمل ساندويتش الجبن لطفلك لفوائده الغذائية التي تساعده على النشاط والتركيز فى يومه الدراسى، والجبن ملئ بالبروتين والكالسيوم والفوسفور والعناصر الغذائية الهامة الأخرى، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد ساندويتش الجبنة فى لانش بوكس المدرسة، بحسب موقع childmag.

قالت ماريثا فيرماك، أخصائية التغذية الأمريكية، "يمكن أن يساهم الجبن بشكل كبير في متطلباتك الغذائية اليومية من البروتين الذي يدعم نمو العظام والعضلات بشكل صحي وإصلاح أنسجة الجسم ؛ لحماية الأسنان التي نحصل عليها من الكالسيوم والفوسفور عن طريق تناول الجبن مباشرة بعد الأكل.".

نصائح حول إعداد لانش بوكس مغذي لطفلك

- خططي لإعداد اللانش بوكس - خططي قبل التسوق لشراء الأطعمة التي سوف تضيفيها إلى لانش بوكس الطفل فى المدرسة.

-أشركي أطفالك - في إعداد وجباتهم المدرسية الخفيفة ووجبات اللانش بوكس، حيث يتعلمون عن التغذية وكيفية مشاركة الأعمال المنزلية .

-قومى بالتنويع، اضافة مجموعة متنوعة من أطعمة صندوق الغداء يشجع أطفالك على تجربة أطعمة جديدة أثناء تطورهم ويمنع الملل وعدم الاهتمام بتناول وجبات الغداء المدرسية.

- تحقيق التوازن - يستفيد الأطفال في مرحلة النمو من مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية قومي بتضمين مصادر البروتين مثل الجبن والحليب والزبادي، وكذلك الكربوهيدرات مثل الخبز والمقرمشات في عبوات الوجبات الخفيفة ولا تنس أن تضيفي الخضار والفواكه الطازجة.

الماء ضروري - يمكن أن يكون للجفاف آثار ضارة على أداء طفلك في المدرسة الماء والحليب من أفضل الخيارات وتجنب العصائر والمشروبات السكرية.