ضبط 30 جوال ملح طعام منتهي الصلاحية قبل إعادة تدويره بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين، حملة على الأسواق نجحت فى ضبط 30 جوال ملح طعام منتهي الصلاحية قبل إعادة تدويرها، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم باستمرار حملات مراقبة الأسواق والأسعار ومكافحة الغش التجاري والتدليس، والتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم تنظيم حملة تحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، والمهندس جبريل بكرى مدير عام التجارة، ورفاعى أحمد وأحمد ربيع المفتشين بالمديرية، وذلك بناءاً على تشديد الرقابة على الأسواق والأسعار والمخازن ومكافحة الغش التجاري والتدليس، والتأكد من جودة وصلاحية السلع، وتم ضبط أحد مخازن السلع بناحية المدامود لحيازته عدد 30 جوال ملح طعام بوزن 1.050 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لإنتهاء فترة الصلاحية قبل إعادة تدويرها مما يضر بصحة المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2787 جنح ضد "م ا ا"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

فيما قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، جولة مكوكية لمتابعة العمل فى المخابز وصرف الخبز للمواطنين، بجانب متابعة الأنشطة التموينية المختلفة بمدينة الطود، مشدداً على أنه يجري متابعة صرف سلع المنحة الاستثنائية بفروع الشركة المصرية وتجار التموين ومشروع جمعيتي، لدعم الأسر الأكثر استحقاقاً واحتياجاً، وجاري متابعة الصرف للمواطنين حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 وباقي أشهر الصرف للمنحة.

وأضاف الدكتور تامر صلاح مختار، فى بيان صحفى، أنه تستقبل المديرية أي شكاوى في هذا الصدد من خلال ديوان المديرية والإدارات الفرعية ومراكز الخدمة ومكاتب التموين المنتشرة بكافة أرجاء المحافظة، مناشداً كافة المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى أصحاب الأنشطة التموينية، والإبلاغ الفوري عن أي مشكلة تواجههم مع ضرورة تحديد موقع النشاط التمويني المشكو في حقه.



الأقصر تضبط 30 جوال ملح طعام منتهى الصلاحية



حملات بالأقصر تضبط 30 جوال ملح طعام منتهى الصلاحية