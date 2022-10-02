ضبط لصوص سرقوا أجزاء من كوبري بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله سيارة "ربع نقل" تسير أعلى أحد الكبارى بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية، محمل عليها جزء من سور حديدى لكوبرى يستقلها صحبة قائدها شخصان بالصندوق الخلفى.

بالفحص وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها (عامل – له معلومات جنائية) ومستقليها صحبته ( عاملين – أحدهما له معلومات جنائية).. وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة والمتهمين وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بسرقة جزء من السور الحديدى الخاص بكوبرى أبيس العلوى الكائن بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية.

بإرشادهم أمكن ضبط (جزء السور المشار إليه "يزن حوالى 500 كيلو جرام" – 7 قطع حديدية " قضبان سكة حديد وقواعد تثبيت القضبان تزن حوالى 420 كيلو جرام " ) بداخل مخزن ملك لأحد المتهمين كائن بدائرة القسم.. كما أقروا بأن المسروقات كانت متروكة بجوار خط السكة الحديد بدائرة القسم، كما قاموا بالإرشاد عن عدد ( 33 قطعة مجزئة باقى الجزء المسروق من سور الكوبرى المشار إلية تزن حوالى 160 كيلو جرام) قاموا بإخفائها لدى شخصين "سيئ النية" داخل أحد مخازن الخردة بذات المنطقة، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بشراء تلك المضبوطات من المتهمين المشار إليهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.