الإكوادور تضبط أكثر من 3 أطنان كوكايين فى حاويات موز وتونة متجهة إلى أوروبا

فاطمة شوقى

أعلنت الشرطة الإكوادورية عن ضبط أكثر من ثلاثة أطنان من الكوكايين، تم العثور عليها في حاويات موز متجهة إلى أوروبا.

وأشارت الشرطة فى حسابها على تويتر، إلى ضبط المخدرات في مقاطعة جواياس الساحلية، وعاصمتها جواياكيل، الواقعة في جنوب غرب البلاد، حيث توجد الموانئ الرئيسية للبلاد، وفقا لصحيفة "لا ناثيون" الفنزويلية.

وقالت الشرطة الاكوادورية إن خلية مخدرات إجرامية قامت بإخفاء الكوكايين في شحنات الموز المتجهة إلى أوروبا، موضحة أنه عند تفتيش الحاوية التي نقلت الموز للتصدير، وعثر الكلاب البوليسية على 92 صندوقا مخبأة بها 2300 عبوة مستطيلة "بها 2297.700 جرام من الكوكايين".

وأفادت الشرطة في مقطع الفيديو "بهذه العملية أزلنا 23 مليون جرعة من السوق" كان من المقرر إرسالها إلى المملكة المتحدة ، حيث تقدمت بأنه تم القبض على سائق السيارة للتحقيق.

وتأتي المصادرة بعد يوم واحد من إجراء مماثل آخر بشحنة كوكايين كانت معبأة في 4800 علبة تونة، وهي مصادرة مماثلة عمليا لتلك التي نفذتها كولومبيا يوم الخميس في مقاطعة نارينيو على الحدود مع الإكوادور.

ووقع اكتشاف العقار أثناء تفتيش عقار في مدينة مانتا ، عاصمة مقاطعة مانابي الساحلية الإكوادورية ، حيث تم اعتقال أربعة رجال ، بحسب الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطبقاً لتقرير الشرطة، فقد تم استخدام هذه الممتلكات "كمركز تجميع مؤقت لتخزين وتكييف المخدرات".

وبالمثل، أبلغت الشرطة عن ضبط أكثر من طن من الكوكايين في حاوية بها موز تصدير، كانت في ميناء بحري في مقاطعة جواياس، وكانت وجهتها النهائية روتردام.

وكانت الإكوادور هي الدولة الثالثة التي ضبطت أكبر عدد من المخدرات في العالم خلال عام 2021 ، ولم تتجاوزها سوى كولومبيا والولايات المتحدة ، وفقًا للبيانات التي جمعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) في تقريره العالمي الأخير عن المخدرات والجريمة. المخدرات.

وبحسب أرقام حكومية رسمية ، صادرت الإكوادور 210 أطنان من المخدرات في عام 2021 ، وهو أعلى رقم قياسي في تاريخ البلاد ، والذي يمكن كسره مرة أخرى هذا العام ، بعد أن أنهت الفصل الدراسي الأول بمصادرة ما يقرب من 100 طن.