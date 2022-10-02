صحة الدقهلية: بدء الحملة القومية لفحص الطفيليات والبلهارسيا لطلاب المدارس والأزهر

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء الحملة القومية لفحص الطفيليات المعوية والبلهارسيا لتلاميذ المدارس بجميع مدارس محافظة الدقهلية الحكومية والخاصة والأزهرية، وذلك عن طريق التحليل بالمجان، وذلك بدءا من الاول من اكتوبر 2022 وحتي نهاية نوفمبر 2022م

بالتعاون مع مديرية التربيه التعليم والازهر وهيئة التأمين الصحي بالدقهلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.