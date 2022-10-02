اليوم السابع
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صحة الدقهلية: بدء الحملة القومية لفحص الطفيليات والبلهارسيا لطلاب المدارس والأزهر

الأحد، 02 أكتوبر 2022 04:27 م
صحة الدقهلية: بدء الحملة القومية لفحص الطفيليات والبلهارسيا لطلاب المدارس والأزهر الحملة القومية لفحص الطفيليات والبلهارسيا لطلاب المدارس والأزهر
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدء الحملة القومية لفحص الطفيليات المعوية والبلهارسيا لتلاميذ المدارس بجميع مدارس محافظة الدقهلية الحكومية والخاصة والأزهرية، وذلك عن طريق التحليل بالمجان، وذلك بدءا من الاول من اكتوبر 2022 وحتي نهاية نوفمبر 2022م
بالتعاون مع مديرية التربيه التعليم  والازهر وهيئة التأمين الصحي بالدقهلية.
 
جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.
 
 
صحة الدقهلية بدء الحملة القومية لفحص الطفيليات المعوية والبلهارسيا لتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والازهرية (1)
صحة الدقهلية بدء الحملة القومية لفحص الطفيليات المعوية

صحة الدقهلية بدء الحملة القومية لفحص الطفيليات المعوية والبلهارسيا لتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والازهرية (4)
 بدء الحملة القومية لفحص الطفيليات المعوية والبلهارسيا لتلاميذ المدارس

صحة الدقهلية بدء الحملة القومية لفحص الطفيليات المعوية والبلهارسيا لتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والازهرية (2)
 الحملة القومية لفحص الطفيليات لتلاميذ المدارس

صحة الدقهلية بدء الحملة القومية لفحص الطفيليات المعوية والبلهارسيا لتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والازهرية (3)
 الحملة القومية لفحص الطفيليات المعوية والبلهارسيا لتلاميذ المدارس الحكومية والخاصة والازهرية

 


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