شاهد طابور الصباح في العام الدراسي الجديد بمحافظة الجيزة.. فيديو وصور

كتبت - مرام محمد

انتظم الطلبة والطالبات بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، تزامنا مع أول أيام العام الدراسي الجديد، ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، أول طابور صباحي في المدرسة السعيدية الثانوية بنين، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، بأول أيام العام الدراسي الجديد، والذي شهد حضور كبير من الطلاب.

وشهدت الساعات الأولى من بدء العام الدراسي الجديد، استقبال مدرسة مدرسة السعيدية الثانوية بنين، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، لطلابها، وتقديم نصائح للطلاب بطابور المدارس من قبل المعلمين بضرورة الحفاظ على نظافة المدرسة والحضور يوميا والمشاركة فى كافة الأنشطة المدرسية، ومن ثم الانتظام في حضور الحصص الدراسية.

وانتظم طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بنين، التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، في أرض الطابور في صفوف لحضور أول أيام انطلاق الدراسة، والتزموا بالزي المدرسي الموحد، وأدوا التمارين الصباحية، ورددوا الأناشيد الوطنية، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وعدد من قيادات محافظة الجيزة ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.