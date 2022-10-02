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سيدات أسوان ينفذن أنشطة اقتصادية تتواكب مع قضية التغيرات المناخية

الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:08 م
سيدات أسوان ينفذن أنشطة اقتصادية تتواكب مع قضية التغيرات المناخية سيدات أسوان ينفذن أنشطة اقتصادية
أسوان - عبد الله صلاح

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نفذت المنصة المحلية للتغيرات المناخية بمحافظة أسوان، مبادرة توعوية لحث السيدات، على ابتكار تنفيذ مشروعات اقتصادية تتواكب مع قضية تغيرات المناخ، فى إطار التحضيرات لقمة المناخ الـ27.

قال الدكتور أحمد زكى ابو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة باسوان و المنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، إن الندوة ، استهدفت السيدات، وتم تنفيذها بالتعاون مع جمعية لست وحدك بالعطوانى و جمعية التنمية البشرية بالدومارية فى إطار التحضيرات لقمة المناخ الـ 27 والتى أطلقتها جمعية المكتب العربى للشباب و البيئة و المنتدى المصرى للتنمية المستدامة و الشبكة العربية للبيئة والتنمية.
 
وأضاف الدكتور أبو كنيز، أنه تم تناول قضية التغيرات المناخية أسبابها و نتائجها السلبية و كيفية التكيف معها، أعقبها الحديث حول كيفية إيجاد دخل اضافى للسيدات من الأنشطة البسيطة المنزلية و الصناعات الريفية التقليدية. و تمت تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية و تم التوقيع عليه من جميع الحاضرات ، أدار الندوة سلوى سليمان عضو المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان.
 
وأوضح أبو كنيز، بأن المشاركين فى الندوة تعهدن بحماية البيئة و التكيف مع التغيرات المناخية، فضلا الى مواكبة ما طرأ على البيئة من تحديات متعلقة بالنواحى البيئية من خلال تنفيذ أنشطة اقتصادية بسيطة مدرة للدخل ليتكيفن بها مع هذه المتغيرات.
 
IMG-20221002-WA0007سيدات أسوان ينفذن أنشطة اقتصادية 
IMG-20221002-WA0008
سيدات أسوان ينفذن أنشطة اقتصادية 
 

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