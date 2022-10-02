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رايحين المدرسة.. الفرحة على وجوه الطلاب فى أول أيام الدراسة بالمنيا.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 07:03 ص
رايحين المدرسة.. الفرحة على وجوه الطلاب فى أول أيام الدراسة بالمنيا.. صور عودة المدارس
المنيا-حسن عبد الغفار

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حالة من الفرحة خيمت على الطلاب فى أول أيام الدراسة بمحافظة المنيا، حيث خرج الطلاب متوجهين إلى المدارس باكرا بينما تواجد المعلمين وإدارات المدارس بفناء المدرسة لأداء تحية العلم. 

من جانبه، قال حمدي السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه سيتم استقبال مليون ونصف طالب، بأكثر من 3 آلاف مدرسة، و6 آلاف معلم، وأشار إلى دعم وزارة التربية والتعليم للمحافظة، من خلال توفير معلمين بالحصة لسد العجز، حيث سيتم توزيعهم على الإدارات التعليمية التسع بحسب العجز بها. 
 
وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تم التأكد من توزيع جميع الكتب الدراسية على جميع الإدارات التعليمية تمهيدا لتوزيعها على المدارس ووصولها للطلاب مع أول يوم دراسي، كما يجري المرور على كافة المدراس، لمتابعة أعمال الصيانة الدورية، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية.
 
فيما قال المهندس أحمد النوبي رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، إن الـ 81 مدرسة التي ستدخل الخدمة ستضم 23 مدرسة إنشاء جديد و39 مدرسة توسعة وإحلال كلي لـ 8 مدارس واحلال جزئي ل8 مدارس أيضا وكذلك تعلية 3 مدارس.
 
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المدارس

عودة المدارس

انطلاق الدراسة

العام الدراسي الجديد

انطلاق العام الدراسي

عودة الدراسة

التعليم

وزارة التعليم

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