رئيس شعبة الدخان: وضع السعر على علب السجائر يمنع التلاعب ويحمى المستهلكين

كتب عبد الحليم سالم

كشف إبراهيم إمبابى رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية ، أن وضع السعر على السجائر ساهم بشكل كبير في منع تلاعب بعض التجار بالسعر، والبيع للمستهلك بأكثر من السعر المقرر.

وأضاف إمبابى لـ"اليوم السابع" أنه من المهم أن يتم وضع السعر على كل أنواع السجائر المصنعة في مصر، سواء المحلية أو الأجنبية، بما يساهم في ضبط السوق ومنع التلاعب، وهو ما تم في بعض الأصناف منذ الشهر الماضى، بجانب وجود "بار كود" على السجائر الأجنبية يمكن من خلاله معرفة سعر بيعها بسهولة.

وكشفت الشركة الشرقية-إيسترن كومباني، فى بيان سابق للبورصة عن إجمالي كميات الإنتاج من السجائر خلال العام المالي 2021/2022 وبلغ 88 مليار سيجارة مقارنة مع 94 مليار سيجارة خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة انخفاض 6%.

وبلغ حجم المبيعات المحلية لشركة الشرقية-إيسترن كومباني 70 مليار سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة مع 69 مليار سيجارة خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة نمو 1%،

فيما بلغ حجم الصادرات من منتجات الشركة الشرقية-إيسترن كومباني 71 مليون سيجارة خلال العام المالي 2021/2022 مقارنة مع 83 مليار سيجارة خلال العام المالي 2020/2021 بنسبة انخفاض 14%.