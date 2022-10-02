ونقلت صحيفة (كولومبو بيج) السريلانكية عن الرئيس ويكريمسينجى قوله إنه بوصفه وزيرا للدفاع أصدر مرسوماً إستثنائياً بإلغاء الأمر السابق الذي كان يقضي بفرض إجراءات أمنية مشددة على مواقع استراتيجية باعتبارها مناطق أمنية حساسة .



وكان الرئيس رانيل قد أصدر أمرا استثنائيا - في 16 سبتمبر الماضى - باعتبار العديد من المواقع الاستراتيجية فى العاصمة كولومبو والعاصمة الإدارية "سرى جايوارديرنبورا"، مناطق أمنية حساسة بموجب قانون الأسرار الرسمية.



لكن الرئيس ألغى هذا الأمر رسميا، على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ إعتبارا من اليوم الموافق الأول من أكتوبر، وقرر أن يتم نشر ذلك فى الجريدة الرسمية السريلانكية .



ولفتت الصحيفة السريلانكية إلى أن المواقع الاستراتيجية التى يشملها قرار إلغاء الاجراءات الأمنية المشددة تتضمن مجمع البرلمان والمناطق المحيطة به ومجمع المحكمة العليا وإدارة النائب العام ومقر سكرتارية الرئيس السريلانكى ومقار قيادة الشرطة فى كولومبو ووزارة الدفاع ومقار القيادة البحرية ومقار قيادة الجيش والسلاح الجوى ومكتب رئيس الوزراء .



وذكرت الصحيفة أن العديد من الأحزاب ونقابة المحامين السريلانكية كانت قد أعربت - في وقت سابق - عن قلقها بشأن الإعلان الذي كان يعتبر هذه المواقع "مناطق أمنية حساسة"، مشيرة إلى أن قانون الأسرار الرسمية لايخول الرئيس بوصفه وزيرا للدفاع سلطة اعتبار مناطق كبيرة كمناطق أمنية حساسة .