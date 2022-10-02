رئيس جهاز حدائق أكتوبر: تنفيذ محطة كهرباء بتكلفة 1.5 مليار جنيه لخدمة مليون نسمة

كتب أحمد حسن

كشف المهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه المقرر تنفيذ محطة كهرباء لتغطي احتياجات 50% للمدينة، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو مليار و500 مليون جنيه.

وأضاف المهندس محمد مصطفي لـ" اليوم السابع"، أن مدة تنفيذ المحطة 9 شهور، لافتا إلي أنه تم بدء الفتح الفني للشركات المتقدمة لأعمال التنفيذ، على أن يتم بدء التنفيذ فى ديسمبر المقبل.

وأوضح أن قدرة المحطة نحو 375 ميجا وات، ومن المقرر أن تدخل الخدمة خلال ديسمبر 2023.

فى الوقت نفسه، قال رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، إنه جارى أعمال رسو تنفيذ ازالة كابلات الضغط العالى من داخل المدينة علي شركات المقاولات المتقدمة، ومن المقرر بدء أعمال الإزالة خلال الشهر الجارى.

وأكد أنه سيتم إزالة كابلات الضغط العالي داخل المدينة، واستغلال الأراضى، لإقامة مشروع خدمى ترفيهى عليها باستثمارات تتخطى 5 مليارات جنيه.

وقال إن المشروع سيقام على مساحة مليون و400 ألف متر مربع، وسيكون أكبر متنزه ترفيهى خدمى ب منطقة غرب القاهرة بالكامل، وهو ما سيحدث التوازن بين مشروعات شرق القاهرة وغربها، وقال إن المشروع مساحته مليون و400 ألف متر مربع، وبطول 10 كيلومترات، لافتا إلى أنه سيتم طرح المشروع علي شركات القطاع الخاص والمستثمرين، لتنفيذ المحور الترفيهي ، وسيتم تحت إشراف وبالتنسيق مع وزارة النقل.

فى سياق متصل، أكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أن المدينة تشهد استثمارات كبرى، ومن المقرر أن تكون أكبر مدينة فى غرب القاهرة تشهد استثمارات تتخطى عشرات المليارات خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن موازنة الجهاز للعام المالى الجديد تقدر بنحو مليار و800 مليون جنيه، وبالنسبة للموازنة المخصصة لتنفيذ مشروعات إسكان، قال رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم تخصيص مبلغ 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات إسكان لفئة متوسطى الدخل، فيما جار تنفيذ نحو 23 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمساحة 90 مترا بتكلفة تقدر بـ7 مليارات جنيه، ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن لنحو 50%، وأشار إلى أن موازنة العام المالى الجديد تتضمن تخصيص 8 مليارات جنيه لتنفيذ نحو 24 ألف وحدة سكنية جديدة لمحدودى الدخل، ومن المقرر أن يتم طرحها على شركات المقاولات للتنفيذ خلال شهرين من الآن.