رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد مراسم تحية العلم ويقدم التهنئة للطلاب.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهد الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد ، بحضور مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، الدكتور طايع عبداللطيف، ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبدالعال وعمداء الكليات، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي و منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، وجمع من طلاب الجامعة، مراسم تحية العَلَمِ ، بمشاركة أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد الطلاب.

واستعدت جامعة كفر الشيخ لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى، بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي ينظمها قطاع التعليم والطلاب مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وبدأت المراسم برفع وتحية العلم بالحرم الرئيسي للجامعة، بحضور طلاب من مختلف الكليات وأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر وأعضاء اتحاد الطلاب، ورحب رئيس الجامعة في كلمته بالطلاب الجدد والقدامى مقدما التهنئة ببداية العام الدراسي الجديد، داعيا الطلاب إلى العمل للمساهمة في بناء الوطن.

وقال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تحية العلم المصري تُعد رمزًا للولاء والانتماء والوطنية، وواجب وطني ، لتجديد العهد و الوعد ولاءً وحبًا لمصر في إطار بث الروح الوطنية داخل الطلاب وبث روح الانتماء للوطن، مؤكداً على انتظام الدراسة بكليات الجامعة من اليوم الأول للعام الجامعي الجديد 2022 / 2023، مشيرًا إلى أن الكليات استقبلت طلابها لتعريفهم بالأنشطة المختلفة، وعقد لقاءات مع الطلاب الجدد لشرح نظام الدراسة بالكليات، مطالباُ عمداء الكليات بلقاء الطلاب للتعرف على مشاكلهم وإيجاد حلول فورية لها، موضحًا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية.

وأكد دسوقي أهمية الأسر الطلابية واتحاد الطلاب ودورهم في تنظيم الأنشطة ،وغرس ثقافة روح الولاء والانتماء، بجانب الدور الترويحي، وذلك بهدف توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الطلابية التي تساعد الطلاب على صقل مواهبهم وتنمية مهاراتهم واستثمار أوقات فراغهم، مشيرا إلى اهتمام الجامعة بهذا الدور في ظل رؤية وتوجه الدولة والقيادة السياسية واهتمامها البالغ بالشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقدمت أسرة طلاب من أجل مصر خلال اليوم الدراسي الأول والثاني استمارات تعارف للطلاب بمختلف كليات الجامعة وتوزيع الإرشادات اللازمة لتعريفهم بأنشطة الأسرة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية والرحلات والمعسكرات والجوالة، وكذلك التعريف بخدماتها للطلاب والخريجين بمختلف كليات الجامعة، كما قدم اتحاد الطلاب التوعية للطلاب بأهمية الأسر الطلابية وما تقدمه من أنشطة داخل الجامعة، بجانب تقديم التوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية، والتقط قيادات الجامعة وأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد الطلاب، الصور التذكارية تدعيما لدور الأنشطة الطلابية.



تحية العلم بجامعة كفر الشيخ



تحية العلم



جانب من الجامعات المصرية



جانب من الفعالية



جانب من تحية العلم بجامعة كفر الشيخ



جانب من تحية العلم



مسيرة لتحية العلم