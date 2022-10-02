رئيس جامعة سوهاج يتابع انتظام المحاضرات في أول يوم دراسي.. فيديو وصور

سوهاج محمود مقبول

تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج صباح اليوم، أعمال انتظام الدراسة والمحاضرات، وذلك بكليات الحرم الجامعي القديم، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب والدكتورة لمياء أبوزيد وكيل كلية التربية النوعية لشئون التعليم والطلاب، واللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي.

وتابع رئيس الجامعة كافة الإجراءات التي قامت الجامعة بها في مختلف الكليات لاستقبال العام الدراسي، من جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل، وانتظام جميع المحاضرات في مواعيدها، وبكل التعليمات المتعلقة بالحفاظ على الصحة.

وخلال لقائه بالطلاب أكد عبد الخالق، أن الجامعة وضعت جميع الإمكانيات ووفرت كافة سبل الراحة لمساعدة الطلاب على التفوق، داعياً الطلاب بضرورة بذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق و الانتظام في العملية التعليمية بصورة كاملة و أن يقوم كل فرد بدوره المنوط به، والاستفادة القصوى من كل الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم سواء التعليمية أو الأنشطة الطلابية، وعدم الاكتفاء بالدراسة فقط بل لابد من صقل المهارات بالعديد من البرامج والدورات التدريبية.

كما تفقد عبد الخالق كافتيريات الجامعة، وراقب من خلالها بيان الأسعار ومطابقتها للسعر المعلن، وكذلك جودة وصلاحية المواد الغذائية المقدمة، حيث التقى بعدد من الطلاب واستمع إليهم عن جودة الخدمة المقدمة ومدى رضائهم عنها.



الحرم-الجامعى--(1)



الحرم-الجامعى--(2)



انتظام-الطلاب-داخل-المدرجات-مع-انطلاق-العام-الدراسى--(1)



انتظام-الطلاب-داخل-المدرجات-مع-انطلاق-العام-الدراسى--(2)



رئيس-الجامعة-داخل-المدرج



رئيس-الجامعة-مع-الطلاب--(1)



رئيس-الجامعة-مع-الطلاب--(2)



رئيس-الجامعة-يتفقد-صلاحية-المنتجات--(1)



رئيس-الجامعة-يتفقد-صلاحية-المنتجات--(2)