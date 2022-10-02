رئيس جامعة حلوان: دور المؤسسات التعليمية يتمثل فى تعزيز المعرفة حول تغير المناخ

كتب محمد صبحى

عقدت جامعة حلوان مجموعة من الورش التدريبية قبل يوم من بدء انطلاق فعاليات مؤتمر"واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية" والذى يعقد خلال الفترة من 3-5 أكتوبر 2022، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة سناء حجازى مقرر المؤتمر، وتمت الورش التدريبية فى مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع الدكتورة منه أبو هشيمة. بالتنسيق والإشراف على هذه الورش الدكتور أحمد عبد الغنى، الدكتورة عبير إبراهيم، الدكتورة ميادة الأخضر.

ومن جانبه قال الدكتور السيد قنديل أن دور المؤسسات التعليمية تتمثل فى تعزيز المعرفة حول تغير المناخ، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل كحاضنة للأفكار بما يتماشى مع توجهاتها المجتمعية، لخلق البيئة المناسبة لدعم المبتكرين ورواد الأعمال، مبينا أن التعليم يعدّ أحد العوامل الحاسمة فى معالجة قضية تغير المناخ، وتساهم عقد ورش العمل التدريبية فى التثقيف والتوعية بشأن هذه القضية.

كما أوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية أن الورش التدريبية اليوم ناقشت عددًا من الموضوعات المهمة والحيوية والتى شارك فيها نخبة من كبار الأساتذة.

وأشارت الدكتورة سناء حجازى أن هذه الورش التدريبية سوف تستمر بعد المؤتمر تحقيقا لأهداف الاستدامة ونشر ثقافة التدوير والاستفادة من موارد البيئة، وقد أوضحت سيادتها أن أعمال الطلاب التى تمت خلال الورش التدريبية سيتم عرضها فى معرض وذلك خلال فعاليات اليوم الثانى والثالث بالمؤتمر بكلية السياحة والفنادق، مشيرة إلى حرص الجامعة على مشاركة كليات متنوعة مثل كلية الحقوق والعلوم والخدمة الاجتماعية والآداب والتربية والتربية الفنية.

وتضمنت الورش التدريبية ورشة إعادة تدوير المنسوجات بقيادة الدكتور طارق أحمد محمود بكلية التربية، وهدفت الورشة التعريف بمعنى إعادة التدوير، ومصطلح الاستدامة فى المجتمع الصناعى، والتعرف على مراحل إعادة التدوير فى مجال المنسوجات، وتم عرض نماذج سابقة لإعادة التدوير، وتنفيذ بعض الأعمال اليدوية البسيطة فى مجال المنسوجات، واستخدام التطريز كطريقة لأسلوب تنفيذ إعادة التدوير.

كما تضمنت الورش التدريبية ورشة الكاريكاتير بقيادة الدكتور محمد حمدى حامد بكلية التربية الفنية، وتناولت أهمية الكاريكاتير، ودوره المجتمعى والتوعوى، وكذلك أنماطه وأساليبه ومدارسه فى مصر والعالم وذلك من خلال عرض لبعض النماذج، وتجربة رسم البورتريه الساخر للتعبير عن الشخصية، ومن ثم رسم الشخصية الكاملة، وتناول ابتكار فكرة ساخرة تدعو إلى الاهتمام بالبيئة من خلال عقد مؤتمر المناخ.

وتضمنت ورشة تدوير الخامات بقيادة الدكتورة حنان سيد بكلية التربية الفنية، تأثير تغير المناخ، بما ينتج عنه تأثيرات متمثلة فى التغيرات المناخية والتى تشمل جميع نواحى البيئة من كائنات بشرية وحيوانية وتربة زراعية، وتهدف الورشة إلى نشر الوعى البيئى للحفاظ على الكائنات البحرية، إعادة النظر لإلقاء المخلفات والأضرار للكائنات البحرية مما يسبب خلل فى المنظومة البيئة.

وقد تناولت ورشة تدوير صناديق الفاكهة بقيادة الدكتور محمد عبد الرازق بكلية التربية، إعادة تدوير بقايا انواع MDF وتحويلها لسلات.

وقد أفاد الطلبة أن هذه الورش التدريبية هامة وتعمل على دمجهم فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاستفادة من أفكار الأساتذة فى تدوير المخلفات بما يتماشى مع أهداف مؤتمر جامعة حلوان للتغيرات المناخية.