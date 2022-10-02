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رئيس جامعة حلوان يتفقد المدن الجامعية والإدارة الطبية والمطعم المركزى.. صور

الأحد، 02 أكتوبر 2022 01:00 م
رئيس جامعة حلوان يتفقد المدن الجامعية والإدارة الطبية والمطعم المركزى.. صور جولة رئيس جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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أجرى  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة لتفقد المدن الجامعية والملاعب والإدارة الطبية والمطعم المركزى وذلك فى ثانى أيام العام الجامعي 2022 /2023.

وقد بدأت الجولة بتفقد المدن الجامعية والإطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للطلاب ومدى جاهزيتها ، ومتابعة عملية تسكين طلاب جامعة حلوان وجامعة حلوان الأهلية ومتابعة أعداد المتقدمين.

كما قام  الدكتور السيد قنديل بمتابعة ملاعب الجامعة، مؤكداً على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية وخاصة الرياضية منها لما لها من فوائد كبيرة في بناء صحة الفرد، مضيفاً أن الحرص على مصلحة الطالب هي أولى أولويات جامعة حلوان سواء على الجانب الأكاديمي أو الصحي أو الثقافي أو الترفيهي أو الإجتماعي.

وفي نفس السياق تفقد رئيس الجامعة الإدارة الطبية ومتابعة تجهيزاتها وجودة الخدمة الصحية المقدمة بها والوقوف على سبل تطويرها .

كما تضمنت الجولة متابعة المطعم المركزي وجودة المأكولات المقدمة للطلاب وقد وصى رئيس الجامعة بعمل صيانات دورية للمطعم واستغلاله الاستغلال الأمثل من خلال عمل وحدة انتاجية بالتعاون مع كليات الجامعة المختلفة.

وأبدى العاملين سعادتهم بتواصل قيادة الجامعة الدائم والمستمر لحل أي مشكلة تواجه إدارات الجامعة المختلفة بما يصب في مصلحة الطالب .

يذكر أن الجولة جاء بمرافقة  أمين عام الجامعة ، و الأمناء المساعدين ، وبعض  مديري العموم من مكتب رئيس الجامعة ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام،  وقد استقبل  الدكتور رئيس الجامعة بالإدارة الطبية  الدكتور محمود عابد مدير عام الإدارة، و بالإدارة العامة للمدن الجامعية  خالد ذكي مدير عام الإدارة ، وبالمطعم المركزي  خالد حنفي مدير عام المطعم .

تفقد رئيس جامعة حلوان
تفقد رئيس جامعة حلوان

 

جانب من تفقد رئيس جامعة حلوان
جانب من تفقد رئيس جامعة حلوان

 

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

 

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

 


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