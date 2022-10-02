رئيس جامعة المنوفية يؤدي "تحية العلم" مع طلاب التربية الرياضية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

بدأ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، جولته التفقدية لكليات جامعة المنوفية لمتابعة بدء العام الدراسي بزيارة كلية التربية الرياضية، وتقدم صفوف الطلاب لتأدية تحية العلم بحضور الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور نعيم فوزى عميد الكلية والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

هنأ مبارك الطلاب بالعام الدراسى الجديد مؤكدا على أهمية الانضباط من اليوم الأول فى حضور المحاضرات، والالتزام بالأخلاق العامة والتقاليد الجامعية، والحفاظ على منشآت الكلية، وفى حالة مواجهة أي عقبات التوجه إلى العميد وأعضاء هيئة التدريس للحصول على المعلومات من مصادرها الصحيحة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وعرض مبارك للطلاب أهم الانجازات التى شهدتها الجامعة خلال هذه الفترة وأهمها بدء الدراسة بجامعة المنوفية الأهلية والموافقة على إنشاء مدينة جامعة المنوفية الطبية وموافقة رئيس الجمهورية على تخصيص 200 فدان بالسادات كظهير صحراوى لتوسعات الجامعة، موجها باسمه وباسم جميع منسوبى الجامعة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه لتحقيق هذه الإنجازات الهامة، موجها الطلاب بأهمية الحفاظ على هذه المشروعات القومية الهامة فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات وصلت حد الإعجاز فى الطريق نحو الجمهورية الجديدة.