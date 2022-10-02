دراسة: هذا النوع من القهوة يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا من معظم أنواع القهوة قد يحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية ويحميك من الوفاة بسبب هذه الأمراض، خاصة القهوة التي تحتوي على الكافيين، بحسب موقع "CNN" الأمريكي.

وقال مؤلف الدراسة بيتر كيستلر، رئيس أبحاث الفيزيولوجيا الكهربية الإكلينيكية في معهد بيكر للقلب والسكري ورئيس قسم الفيزيولوجيا الكهربية في مستشفى ألفريد بالولايات المتحدة الأمريكية : "تشير النتائج إلى أن تناول القهوة المطحونة والفورية الخفيفة إلى المعتدلة يجب اعتباره جزءًا من أسلوب حياة صحي".

ووجد الباحثون انخفاضًا كبيرًا في مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وفشل القلب الاحتقاني والسكتة الدماغية لجميع أنواع القهوة الثلاثة ومع ذلك ، فإن القهوة المطحونة والفورية فقط التي تحتوي على مادة الكافيين تقلل من خطر الإصابة بنبض القلب غير المنتظم الذي يسمى عدم انتظام ضربات القلب.

ولم تقلل القهوة منزوعة الكافيين من هذا الخطر، وفقًا للدراسة التي نُشرت في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية.

ووجدت الدراسات السابقة أيضًا أن كميات معتدلة من القهوة السوداء - ما بين 3 و 5 أكواب يوميًا - قد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب ، وكذلك مرض الزهايمر ، ومرض باركنسون ، ومرض السكري من النوع 2 ، وأمراض الكبد وسرطان البروستاتا.

وقالت شارلوت ميلز ، محاضرة في علوم التغذية بجامعة ريدينج في المملكة المتحدة ، في بيان: "تضيف هذه المخطوطة إلى مجموعة الأدلة من التجارب القائمة على الملاحظة التي تربط بين استهلاك القهوة المعتدل وحماية القلب ، وهو ما يبدو واعدًا".

قد تترافق أكواب القهوة والشاي في الصباح مع انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف

القهوة المطحونة المحتوية على الكافيين تقلل من المخاطر أكثر من غيرها

استخدمت الدراسة بيانات من بنك Biobank في المملكة المتحدة ، وهي قاعدة بيانات بحثية تحتوي على تفضيلات استهلاك القهوة لما يقرب من 450.000 من البالغين الذين كانوا خاليين من عدم انتظام ضربات القلب أو أمراض القلب والأوعية الدموية الأخرى في بداية الدراسة.

تم تقسيمهم إلى أربع مجموعات: أولئك الذين تناولوا القهوة المطحونة التي تحتوي على الكافيين ، وأولئك الذين اختاروا القهوة الخالية من الكافيين ، وأولئك الذين يفضلون القهوة سريعة التحضير التي تحتوي على الكافيين ، وأولئك الذين لم يشربوا القهوة على الإطلاق.

بعد 12.5 سنة في المتوسط ، نظر الباحثون في السجلات الطبية والوفيات لتقارير عدم انتظام ضربات القلب وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والوفاة.

بعد التعديل حسب العمر والسكري والعرق وارتفاع ضغط الدم والسمنة وانقطاع النفس الانسدادي النومي والجنس وحالة التدخين واستهلاك الشاي والكحول ، وجد الباحثون أن جميع أنواع القهوة مرتبطة بانخفاض معدل الوفيات لأي سبب.

قال دوان ميلور ، اختصاصي تغذية مسجل وكبير زملاء التدريس في كلية الطب بجامعة أستون في برمنجهام ، إن حقيقة أن كلاً من القهوة التي تحتوي على الكافيين والقهوة منزوعة الكافيين مفيدة "قد تشير إلى أن الكافيين ليس فقط هو الذي يمكن أن يفسر أي انخفاض مرتبط بالمخاطر".

الكافيين هو المكون الأكثر شهرة في القهوة، لكن المشروب يحتوي على أكثر من 100 مكون نشط بيولوجيًا.

من المحتمل أن المركبات غير المحتوية على الكافيين كانت مسؤولة عن العلاقات الإيجابية التي لوحظت بين شرب القهوة وأمراض القلب والأوعية الدموية والبقاء على قيد الحياة.