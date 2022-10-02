حياة كريمة.. توزيع 30 شنطة مدرسية على تلاميذ الأسر الأولى بالرعاية فى إحدى مدارس الفيوم

الفيوم رباب الجالي

وزع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، 30 شنطة مدرسية علي التلاميذ الأيتام والأولى بالرعاية بالمرحلة الإبتدائية بمدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة للتعليم الأساسي، ضمن مبادرة "راجعين نتعلم"، وذلك بحضور الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم، والدكتور عماد عادل المدير التنفيذي لمقر مؤسسة حياة كريمة بالفيوم.

تأتي مبادرة "راجعين نتعلم"، ضمن خطة مؤسسة "حياة كريمة" للتنمية الشاملة في محافظات مصر، في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، حيث تهدف هذه المبادرة إلى دعم الأسر الأكثر احتياجاً، من خلال سداد المصروفات الدراسية وتوفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لا تتوانى في رعاية أبنائها من غير القادرين، وتوفير الدعم اللازم لهم، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم المساعدات وتنفيذ المشروعات التي تسهم في النهوض بالمستوي المعيشي للأسر الأولي بالرعاية، موضحاً أن الشنط المدرسية التي تم توزيعها اليوم، بها جميع الأدوات المدرسية التي يحتاجها التلميذ.

وأشار المدير التنفيذي لمقر مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، أن المؤسسة قد قامت بتوزيع 1250 شنطة وأدوات مدرسية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، وسوف تواصل المؤسسة توزيع الشنط المدرسية على التلاميذ المستحقين بمختلف المدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.