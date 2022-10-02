اليوم السابع
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"حياة كريمة" تطلق قافلتين طبيتين بقرى الجيزة.. تعرف على الأماكن والمواعيد

الأحد، 02 أكتوبر 2022 06:00 ص
"حياة كريمة" تطلق قافلتين طبيتين بقرى الجيزة.. تعرف على الأماكن والمواعيد حياة كريمة
كتبت - مرام محمد

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كشفت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، عن أماكن تمركز القوافل الطبية فى محافظة الجيزة فى الفترة ما بين 4 أكتوبر إلى 8 أكتوبر الجاري؛ من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين فى القرى المدرجة ضمن المبادرة وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.
 
وأعلنت المبادرة عن تنظيم قافلة طبية فى قرية مزغونة التابعة لمركز ومدينة البدرشين، في الفترة ما بين 4 إلى 5 أكتوبر، وانطلاق قافلة طبية أخرى في كفر حكيم التابع لمركز ومدينة كرداسة، في الفترة ما بين 7 إلى 8 أكتوبر.
 
وتستهدف القوافل الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد الأسنان، القلب، الجلدية، خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، فى إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات.
 
 
 
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حياة كريمة

قوافل طبية

تطوير الريف المصري

مبادرة حياة كريمة

الجيزة



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