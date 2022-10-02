حياة كريمة.. إنشاء 46 محطة رفع صرف و31 مركزا طبيا في ملوى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

مشروعات خدمية أبرزها محطات الصرف الصحى والمراكز الطبية، حولت قرى مركز ملوى إلى قرى نموذجية ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصرى، وتشمل 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وأبو قرقاص ومغاغة والعدوة، بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه.

ومن بين تلك المراكز مركز ملوى الذى يشهد طفرة كبيرة من خلال المشروعات الجارى العمل بها وخاصة فى الصرف الصحى ومحطات المعالجة والمراكز الطبية، حيث يجرى إنشاء 46 محطة رفع صرف صحى و3 محطات معالجة بالإضافة إلى 31 مركزا طبيا، هذا إلى جانب المشروعات الخدمية الأخرى مثل مجمعات الخدمات الزراعية والبيطرية والغاز الطبيعى ومراكز الشباب ومشروعات الرصف ضمن الخطو الاستثمارية.

وقال اللواء احمد السايس، رئيس مركز رئيس مركز ومدينة ملوي، إن جميع قيادات محافظة المنيا لا تالوا جهداً بالمتابعة الميدانية والمستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية على أرض الواقع لمتابعه نسب التنفيذ حسب المواعيد المحددة لها.

ولفت إلى أن من بين مشروعات المبادرة الرئاسية بقرى المركز محطات رفع الصرف الصحي ومحطات المعالجة والمراكز الطبية، حيث يتم أعمال إنشاء 46 محطة رفع صرف صحي، بالإضافة إلى أعمال إنشاء 3 محطات معالجة بقرى مركز ملوي وتوسعه محطه معالجه مدينه ملوي، كما يتم إنشاء 31 مجمعا طبيا بقرى مركز ملوى.

وأشار إلى أن محطات رفع الصرف الصحى التى يجرى إنشاؤها توجد فى مجلس قروى قلندول 4 محطات رفع، ومجلس قروى الروضة 4 محطات و4 محطات بمجلس قروى المعصرة، وكذلك 4 محطات فى مجلس قروى تونا، ومثلها فى مجلس قروى تندة، فيما يجرى العمل بـ6 محطات رفع بمجلس قروى دروة و9محطات رفع في مجلس قروى إبشادات و7 محطات فى مجلس قروى نواى و4 محطات بمجلس قروى دير البرشا.

فيما تشهد قرى دير أبو حنس وعرب أبو قلته والشيخ شبيكة أعمال إنشاء محطات المعالجة إلى جانب أعمال إنشاء توسعة محطة معالجة مدينة ملوى.

وأضاف رئيس المركز أن مبادرة حياة كريمة تشهد أيضا إنشاء المجمعات الطبية وعددها 31 تم توزيعها على القرى بعد الجلسات التى تم عقدها قبل انطلاق المشروع مع الأهالى وتوجد تلك المجمعات فى مجلس قروى قلندول إنشاء 2 مجمع طبى ومجلس قروى الروضة إنشاء 4 مجمعات طبية و مجلس قروى المعصرة إنشاء 2 مجمع طبى وكذلك مجلس قروى تونا الجبل انشاء 2 مجمع طبى، أما مجلس قروى تندة يشهد أعمال إنشاء 3 مجمعات طبية و5 مجمعات طبية بمجلس قروى دروة وكذلك 6 مجمعات طبية بمجلس قروى إبشادات أما مجلس قروى نواى يشهد اعمال انشاء 4 مجمعات طبية وفى مجلس قروى دير البرشا يجرى انشاء 3 مجمعات طبية.

وأكد رئيس المدينة أنه جارى البدء في رصف عدد من شوارع المدينة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023 لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بتكلفه 31 مليون جنيه، حيث تم إدراج عدد من شوارع المدينة لرصف " ش رياض بتفرعاته، ش 5، ش الرحمة، ش سر التجار بتفرعاته، ش السودان بتفرعاته، ش الجمهوريه، ش امتداد العرفاني.

يذكر أن مبادرة حياة كريمة تشمل 192قرية و757 تابع لها بتكلفة حوالى 23 مليار جنية فى 5 مراكز بالمحافظة ويستفيد منها نا يقرب من 3 مليون مواطن، وقد تم ضم مركزى سمالوط وبنى مزارع بواقع 102 قرية فى المرحلة الثانية للمبادرة.































