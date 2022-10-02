حملة أمنية لإزالة التعديات والإشغالات في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت مديرية أمن الجيزة حملة لإزالة التعديات والإشغالات من الميادين والشوارع، بالتنسيق مع مسئولي الأحياء، للحفاظ على المشهد الحضاري، وأسفرت الحملة عن إزالة وتحرير 176 مخالفة تعدي وإشغال طريق لإعلانات بدون ترخيص، وتعديات محلات تجارية، وباعة متجولين، ومقاهي عشوائية.

كما تم إزالة حواجز واستاندات حديدية، ورفع ثلاجات عرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها