حريق يلتهم 7 عشش و5 منازل بسبب فرن بلدى فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على حريق نشب بــ 7 عشش وانتقل إلى 5 منازل مجاورة بناحية نجع الجزار بقرية إدفا دائرة مركز سوهاج، وذلك عقب الدفع بــ 12 سيارة إطفاء.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بدائرة المركز فى عدد من العشش والمنازل، حيث تمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية ولا توجد خسائر بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وقادها العقيد طارق أبوسديره مفتش مباحث مركز سوهاج، بنشوب الحريق فى عشة يملكها مزارع وامتد لست عشش و 5 منازل، وبسؤال المذكورين قرروا مضمون ما جاء بالتحريات وأرجعوا سبب الحريق إلي تطاير شرر من فرن بلدي، حيث تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.