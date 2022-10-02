اليوم السابع
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الأحد، 02 أكتوبر 2022 03:01 م
أكرم القصاص
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"جونز هوبكنز": إصابات "كورونا" حول العالم ترتفع إلى نحو 618 مليون حالة

الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:03 م
"جونز هوبكنز": إصابات "كورونا" حول العالم ترتفع إلى نحو 618 مليون حالة كورونا - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 617 مليونا و960 ألفا و253 حالة.

وأفادت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و546 ألفا و617 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 96.3 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 34.6 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بأكثر من مليون و59 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ686 ألفا و36 حالة، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 528 ألفا و673 حالة.

 


جونز هوبكنز

كورونا

الهند

البرازيل

الولايات المتحدة



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