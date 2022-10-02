جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع مدير الإدارة من ضبط عدد من الهواتف المحمولة والساعات الذكية، مع راكب قادم من الكويت وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الكويت على رحلة طائرة الخطوط الكويتية اشتبه جورج صفوت فرج مأمور اللجنة الجمركية فى أحد الركاب، وبتمرير حقائبه الشخصية علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة سامح محمد جمال الدين مأمور الفحص ومحمد عبالمنعم رئيس القسم فتلاحظ وجود أجسام تكرارية ومتماثلة.

وبتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود عدد من الهواتف المحمولة وسماعات البلوتوث والساعات الذكية، وبالعرض أحمد الحكش مدير الادارة الثانية بالانابة قرر تشكيل لجنة من أحمد محمود البسيوني مدير الحركة والمشرف على صالة الوصول وهبة مصطفي وابتهال مصطفي ومصطفي محمد مأمورى الجمرك لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود 32 هاتف محمول ماركة آيفون و 35 سماعة بلوتوث و7 ساعات يد ذكية مخبأة داخل الحقائب الشخصية.

قرر صبحى ربيع مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة.