تفاصيل زرع الأجنة واستنساخ سلالات هجن عالية السرعة في الإمارات.. صور

أبو ظبى ــ محمد حسين

نجحت فى دولة الإمارات العربية عملية استنساخ الإبل، إضافة لعمليات زرع أجنة لحفظ الجينات للهجن عالية السرعة للإكثار منها، وأصبحت تنتج منها سلالات جديدة ذات مهارة ودقة فى السرعة يقبل على امتلاكها أهل الهجن، ويتم التنفيذ فى معامل المجموعة العلمية المتقدمة.

وشهدت فعاليات أيام معرض أبو ظبى للصيد والفروسية عروض لهجن منتجة بطريقة الاستنساخ وزرع الأجنة، فضلا عن عرض لهذا الإنجاز العلمى، واجراء مزاد على هذه النوعية من الهجنة.

وقال خليفة عبدالله بن ثانى النعيمى الرئيس التنفيذى للمجموعة العلمية المتقدمة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن البداية تعود لعام 1989، بإنشاء صرح المجموعة العلمية لتقوم بدورها فى حفظ سلالات الهجن القوية من الانقراض وتواصل العمل فى التطور واكتشاف الجديد حتى تم الوصول لمراحل حفظ الجينات، واستنساخ صغار جدد من نوعيات مختارة من الهجن، لافتا إلى أن الإنجاز الأهم هو امكانية ولادة من 20 إلى 25 مولودا جديدا، حيث المتعارف عليه أن الناقة تلد كل عام مولود واحد.

وأشار إلى أن هذا يتم فى مختبرات علمية تقوم بحفظ الأجنة والاستنساخ، وهذا يفيد فى حفظ الدماء الجديدة، لافتا إلى أنه يتم إجراء مزادات على الهجن التى تنتج فى المعامل ويقبل عليها أهل الإبل وتسمى " حلال المختبر"، وله اصبح دورها فى كل سباق لما تحققه من نتائج متقدمة من بينها الأكثر سرعة.

وقال الدكتور عبدالحق انواسى، مدير المختبر فى المجموعة العلمية المتقدمة، إنهم يهدفون من كل أعمالهم العلمية، ونجحوا فى الوصول اليها تحسين السلالة بالتقنيات الحديثة.

وأضاف وصلنا لنتائج متقدمة، وعلى الصعيد العلمى والأكاديمى تم نشر كل النتائج فى المراجع العلمية الدولية المتخصصة، لافتا لأنه تم حفظ جينات هجن ماتت منذ أكثر من 15 عاما من المتميزة فى السلالة والسرعة وإلى اليوم تنتج من جيناتها مواليد جديدة بالاستنساخ.

وفى بيان لها كشفت المجموعة العلمية المتقدمة عن إنجازاتها فى إنتاج إبل مميزة فى السباقات تُشارك بها فى معرض أبوظبى الدولى للصيد والفروسية، مُعلنة آخر ما توصلت إليه فى مجال الاختبار الجينى لأداء الهجن.

وأوضح راشد النعيمى مساعد الرئيس التنفيذى أن المجموعة العلمية المتقدمة هى الأولى من نوعها فى العالم التى تقوم بتطوير وتقديم الاختبارات الجينية القائمة على الحمض النووى لأداء الهجن فى السباقات، وإنتاج الحليب وأفضل تطابق فى الإنتاج بين الفحل والأنثى فى مجال السباق.

وأفاد النعيمى أن المجموعة منذ عام 2013 وهى تستفيد من عينات الأجيال الخمسة التى أنتجتها مما سمح لها بالتوصل إلى 70 ألف علامة جينية ساعدت فى معرفة الأداء الجيد والسيئ لهجن السباق والحليب والإنتاج فى مجال السباق باستخدام أحدث التقنيات العالمية فى البيولوجيا الجزيئية.

وشارك صغار الإبل (الحشوان) التى تم إكثارها عن طريق زراعة الأجنة، فى مزاد الهجن سادس أيام المعرض، حيث يعتبر أحد أهم الفعاليات التى تميز معرض أبوظبى الدولى للصيد والفروسية، وتنظمه المجموعة العلمية المتقدمة ضمن مشاركتها فى المعرض سنويا.

وقال النعيمى أن جميع الإبل المشاركة فى المزاد والتى تنتمى لسلالات أصيلة وقوية تقل أعمارهم عن سنة وقد تم إكثارها فى المجموعة عن طريق عملية زراعة الأجنة.

وأشار إلى أن الإبل المشاركة تتميز بسلالاتها الأصيلة والقوية وجميعها لديها شهادة (دى إن إيه) تثبت نسبتها من ناحية الأم والأب وشجرة العائلة.

وحول أهداف زراعة الأجنة للهجن أوضح النعيمى أن الهدف يتمثل فى إكثار الأنواع من السلالات الأصيلة والمنتجة حيث أنه فى الاحوال الطبيعية تنتج الأم كل عامين نحو مولود واحد، ولكن عن طريق زراعة الأجنة فإنه يتم إكثار السلالة ليصل عدد المواليد إلى 10 سنوياً لكل أم مع الحفاظ على صحة الأم ذات السلالة الأصيلة.

وقال النعيمى أن المركز يعتبر الوحيد فى المنطقة الذى ينفذ مشاريع إكثار الإبل عن طريق زراعة الأجنة، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع تساهم فى علاج العقم للجمال.



جانب من عروضها



خلال الاستعراض



خليفة عبدالله بن ثاني النعيمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العلمية المتقدمة



عرضها فى المعرض



عروض للهجن المستنسخة



مدير المختبرات متحدثا لليوم السابع



نماذج انتاج



هجن تعرض من المنتجه بالجيبنات



هجن تم استساخها