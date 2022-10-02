تغييرات فى النظام الغذائي تساعدك على خسارة الدهون بالجسم

كتبت فاطمة خليل

تغييرات في النظام الغذائي تساعدك على خسارة ضعف كمية الدهون 1- تناول الخضروات الورقية كل يوم ستجعلك الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن تشعر بالشبع لفترة أطول وستعزز أيضًا حركات الأمعاء المنتظمة إنها مليئة بالألياف وقليلة السعرات الحرارية ، مما سيساعد على تقليل تناول السعرات الحرارية. إذا كنت تمارس التمارين في صالة الألعاب الرياضية أو الجيم كل يوم ولكن لا يوجد تغيير على مقياس الوزن الخاص بك، فقد يكون السبب نظامك الغذائي، وتتضمن إدارة نظامك الغذائي تغييرات عملية في نظامك الغذائي يمكن أن تستمر مدى الحياة، فيما يلي بعض التغييرات في النظام الغذائي التي تساعدك على خسارة ضعف كمية الدهون وفقدان الوزن بشكل أسرع، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".ستجعلك الخضروات ذات اللون الأخضر الداكن تشعر بالشبع لفترة أطول وستعزز أيضًا حركات الأمعاء المنتظمة إنها مليئة بالألياف وقليلة السعرات الحرارية ، مما سيساعد على تقليل تناول السعرات الحرارية.

قد تعاني أيضًا من انخفاض الشهية. فيما يلي بعض الخضروات الورقية الخضراء الشائعة لتضمينها في نظامك الغذائي، إلى جانب السعرات الحرارية لكل 100 جرام:

- الخس: 15 سعرة حرارية

- الكرنب: 15 سعرة حرارية

- السبانخ: 23 سعرة حرارية

- البروكلي: 24 سعرة حرارية



2- أدخل البروتين في وجبتك الخفيفة عندما تزعجك آلام الجوع بين الوجبات ، اختر الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات، يبقيك البروتين ممتلئًا لفترة طويلة بعد الوجبة ، لذلك لن تأكل الكثير من الأشياء مرة واحدة. هذا لأن البروتين يهضم بشكل أبطأ يؤدي تناول الكربوهيدرات فقط إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم ، والتي ستنخفض لاحقًا، مما يؤدي إلى انهيار الطاقة.



3- اشرب الماء قبل وجباتك الرئيسية حيلة عظيمة لفقدان الوزن هي شرب الماء قبل كل وجبة ، أو عند الجوع في كثير من الأحيان ، يشير دماغنا إلى الجوع ، عندما يكون في الواقع جافًا ويحتاج إلى الماء. في حال كنت جائعًا حقًا للطعام ، فإن شرب الماء أولاً سيمنعك من الإفراط في تناول الطعام والذي يحدث غالبًا عندما نشعر بالجوع بجنون أو نأكل شيئًا لذيذًا للغاية كما أن شرب الماء الدافئ قبل كل وجبة يزيد من حرق الدهون.



4- تناول البروتين النباتي مرة في الأسبوع على الأقل وجدت دراسة أجريت على الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة أن معظم الرجال والنساء يفقدون الوزن عندما يتحولون إلى تناول البروتين النباتي بدلاً من اللحوم الحمراء والبروتين الحيواني. قد يكون التحول إلى نظام غذائي نباتي نقي مرة واحدة على الأقل كل أسبوع مفيدًا لتعزيز فقدان الوزن.

لاحظ أن تناول الطعام النباتي لا يعني تناول الأطعمة المقلية أو الوجبات السريعة ركز على الوجبات المغذية والصحية المصنوعة من الفاصوليا والبقول والحبوب الكاملة والخضروات الموسمية.