"تعليم بورسعيد": 90 ألف جنيه للمدرسة الفائزة فى مسابقة إحياء ذكرى نصر أكتوبر

بورسعيد محمد فرج

عقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد مساء اليوم 3 اجتماعات منفصلة لاستعراض التجهيزات لمسابقة قد طرحها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لإحياء الذكرى 49 لنصر حرب أكتوبر المجيدة بجميع مدارس المحافظه وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية.

وقالت وكيل الوزارة أن المسابقة عبارة عن إذاعة بعض الأعمال الفنية عن حرب أكتوبر المجيدة على الطلاب خلال الطابور الصباحي لمدة 4 أيام اعتبارا من يوم 2 وحتى 5 أكتوبر بواقع ساعة يوميا مع الابتكار في طريقة العرض وأداء الطلاب لهذه الأعمال الفنية بهدف توعية الأجيال وتعريفهم بقيمة تضحيات القوات المسلحة حتى تحقيق النصر العظيم ورفع روح الولاء والانتماء للوطن.

ومن جانبها أعلنت وكيل الوزارة عن شروط وقواعد المسابقة المعممة على جميع مدارس المحافظة والتى حددتها اللجنة العليا المشكلة برئاستها حيث تتلخص في مدة التوثيق بالفيديو المحددة في 7 دقائق منها 2 دقيقة للبروفات و5 دقيقة للعرض النهائي وكثافة حضور الطلاب في أرض الطابور وجودة التصوير والالتزام بالكلمة الموحدة الموجهة للطلاب وطريقة عرض الفيلم التسجيلي.

وأكدت وكيل الوزارة خلال الاجتماعات التي استهدفت جميع مديري مدارس المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية العامة والثانوية الفنية أن اللواء عادل الغضبان رصد 90 ألف جنيها مكافآت لأفضل 3 مدارس من كل مرحلة فى المسابقة بواقع 10 الاف جنيها لكل مدرسة فائزة متمنية التوفيق للجميع.

ومن جهة أخرى أعلنت د. "هالة " عن تدشين الرابط الالكترونى لتسجيل رغبات الطلاب فى حجز مجموعات التقوية المدرسية وفقا للائحة المالية التى اعتمدها محافظ بورسعيد والذى تم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمديرية وكذلك صفحات الإدارات التعليمية والمدارس وصولا للطلاب وأولياء الأمور.

جاء ذلك بحضور أحمد والي وكيل المديرية و علاء الدسوقي مدير عام إدارة التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية و هيثم حمودة مدير عام إدارة التعليم الفنى ومدير الإدارات التعليمية والمراحل التعليمية.