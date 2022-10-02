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بولندا تعلن ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين إلى 6 ملايين و724 ألفا

الأحد، 02 أكتوبر 2022 10:36 ص
بولندا تعلن ارتفاع عدد الوافدين الأوكرانيين إلى 6 ملايين و724 ألفا أوكرانيا
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين استقبلتهم البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي إلى 6 ملايين و724 ألف شخص.
 
وأفادت الوكالة - حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن بولندا استقبلت أمس السبت 27 ألفا و700 لاجئ من أوكرانيا، فيما ارتفع عدد من عادوا إلى أوكرانيا إلى قرابة 5 ملايين وذلك بعدما غادر 29 ألفا أمس. 
 
وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية وخدمات اجتماعية.
 
 

وكالة الحرس البولندية

بولندا

اقامة قانونية

خدمات اجتماعية

اوكرانيا



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