بعد مرور أقل من شهر على مولوده الـ9 .. نيك كانون يرزق بـ"الـ10"

كتبت شيماء عبد المنعم

رحب الممثل العالمي نيك كانون بطفله العاشر، وذلك بعد أقل من شهر على ولادة طفله التاسع، حيث انتقل نيك كانون ، 41 عامًا ، إلى Instagram ليقول إنه رحب هو وبريتاني بيل بطفلهما الثالث معًا، والعاشر له معلقا "نعمة أخرى" .

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CjI8OydJuD1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" ><div > <a href="https://www.instagram.com/p/CjI8OydJuD1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;…

واكمل نيك تعليقه بـ "نظرًا لأن رحلتي على هذا الكوكب تصبح أكثر وأكثر فكل ما يمكنني فعله هو الحمد لله والاستمرار في مطالبة العلي بترتيب خطواتي. لقد منحني الإشراف والسيطرة على ديناميكية الأسرة التي لا يمكن تصورها بالنسبة للبعض . ولكن الأهم من ذلك أنه باركني بأفراد محبين لإرشادي بعناية خلال هذه الحياة الهادفة. أنا مدين للغاية وممتن لطاقة الأم في وقت حاجتي ".

وشارك نيك بمقطع فيديو عن استحمام الطفل بالإضافة إلى صورة مع Bell وطفليهما وأضاف كانون: "كانت بريتاني بيل هي الصخرة والأساس في رحلة أبوية...لقد علمتني الكثير عن الأبوة والأمومة وعلم النفس والروحانية والحب والحياة العادلة بشكل عام. بالنسبة لطفلنا الثالث ، أخبرتني أنها لا تريد استحمام طفل ولا تحتاج إلى أي شيء! كل ما أرادته هو الصلاة من أحبائها الحقيقيين".

وكان قد أعلن الممثل العالمى نيك كانون مفاجأة أنه رحب بطفله التاسع وانه ينتظر الطفلين العاشر والحادى عشر، حيث صدم الممثل، 41 عامًا المعجبين، عندما أعلن على انستجرام أنه رحب بطفل من عارضة الأزياء لانيشا كول البالغة من العمر 40 عامًا.

وحسب ما نشر موقع الديلى ميل تم نشر لقطة للوالدين برفقة الطفل مع شرح مطول كشف عن اسم الطفل هو Onyx Ice Cole Cannon.

وعلق على الصور بـ " لقد منحنى الله امتياز استضافة ملاك هنا على الأرض. أتعهد بحماية هذا الطفل وتوفير كل ما يطلبه وإرشاده وحبه بأفضل ما لدى من قدرات"

ولأنه يخشى السخرية أضاف قائلا "أصلى وأطلب من الآخرين أن يوجهوا لى كل النقد والسخرية تجاهى وليس أمهات أطفالى المحبة والثمينة"

كان نيك مرتبطًا بشكل عاطفى بلانيشا كول فى فبراير 2021 حيث شاركت مقطع فيديو محذوف الآن له فى غرفة مليئة بالونات، ومع ذلك، فقد انفصلا فى نهاية الشهر الماضى، ويأتى هذا بعد أسابيع من إعلان نيك أنه يتوقع طفله الـ 11 من بريتانى بيل.

وكشف كانون عن الأخبار بفيديو التقطت فيه جلسة تصوير للأمومة مع بريتانى، وكتب فى التعليق، "توقف الوقت وحدث هذا ..."

وتأتى هذه الأخبار فى الوقت الذى ينتظر فيه أب لتسعة أطفال ولادة طفله الـ 10 مع آبى دى لا روزا المقرر ولادته فى أكتوبرالمقبل ، وبريتانى هى بالفعل أم لاثنين من أطفال نيك.

نيك لديه توأمان يبلغان من العمر 11 عامًا من زوجته السابقة ماريا كارى، وتوأم يبلغ من العمر سنة واحدة مع دى لا روزا، وكانون، هو أيضًا والد لطفل من أليسا سكوت الذى توفى عن عمر يناهز خمسة أشهر فى ديسمبر 2021 بعد تشخيص إصابته بسرطان الدماغ، لذلك سيكون أب للمرة العاشرة، لكنه فعليا أب لـ9 أبناء.