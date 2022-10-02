بريطانيا: انسحاب روسيا من بلدة ليمان الأوكرانية نكسة سياسية كبيرة

وكالات

قالت وزارة الدفاع البريطانية، في أحدث تقييم استخباراتي لها بشأن الوضع في أوكرانيا، "إن انسحاب روسيا الأخير من بلدة ليمان الأوكرانية يمثل نكسة سياسية كبيرة.. ومن المحتمل أن القوات واجهت خسائر فادحة في أثناء انسحابها".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة أدت إلى موجة أخرى من الانتقادات العلنية للقيادة العسكرية الروسية من قبل مسؤولين كبار.



يشار إلى أن هذه البلدة تعد مهمة من الناحية العملياتية بسبب موقعها الجغرافي في إقليم دونيتسك، والتي قالت روسيا "إنها تهدف إلى تحريرها وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها".