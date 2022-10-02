بداية عهد جديد.. قصر باكنجهام ينشر أول صورة رسمية للملك تشارلز مع عائلته

كتب: إيهاب محمد

في وقت متأخر من الليلة الماضية، نشر قصر باكنجهام، أول صورة رسمية للملك تشارلز الثالث مع قرينته كاميلا، إلى جانبهم يقف وليام أمير ويلز، ابنه الأكبر ووريثه، وكيت ميدلتون أميرة ويلز.

وبعد لحظات من التقاط الصورة استضاف أكبر أربعة أعضاء في العائلة الملكية حفل استقبال ضخم لرؤساء الدول في قصر باكنجهام، وفقا لموقع "ديلى ميل".



تقرير ديلى ميل

ظهرت كاميلا بابتسامة رائعة - تعبيرا قد يبدو للوهلة الأولى غريبًا في ظل الظروف، ربما وسط أيام الاجتماعات الرسمية، وقال مصدر بالقصر، الليلة الماضية، إن الصورة التقطت لتسجيل "اللحظة التاريخية" على انفراد للأسرة.



العائلة الملكية

ويوضح موقع "ديلى ميل" أنه مهما كانت المناقشات التى تدور خلف الكواليس، فإن إصدار هذه الصورة سيؤكد فقط على نقطة أن هناك أربعة لاعبين رئيسيين الآن في العائلة الملكية.

يُعتقد أن الصورة التي نشرتها الملكة في عيد الميلاد قبل عامين تظهر الخط المباشر للخلافة - تشارلز وويليام والأمير الصغير جورج - كانت شيئًا ساهم في رحيل هارى وميجان عن الحياة الملكية، وبريطانيا.