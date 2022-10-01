قصر باكنجهام يتلقى أكثر من 50 ألف رسالة عزاء فى وفاة الملكة إليزابيث

كتب إيهاب محمد

تدفقت أكثر من 50000 رسالة من الجمهور على قصر باكنجهام بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، حيث تلقت العائلة الملكية البريطانية أعداد كبيرة من البريد من المعزيين الذين شعروا بالرغبة فى الكتابة والتعبير عن تعاطفهم مع النظام الملكى، وفقا لما نقلته صحيفة "مترو" البريطانية.

التقرير من المصدر

في 19 سبتمبر - يوم جنازة الملكة - تم التقاط صور للملك تشارلز وعائلته وهم يبدون عاطفيين وقد ملأ عشرات الآلاف من الناس شوارع لندن وويندسور لتقديم احترامهم مع مرور موكب التابوت، وبحلول المساء التالي، بلغ العدد اليومي للمراسلات ذروته عند 6500 - من إجمالي أكثر من 50000 رسالة، ثم التقطت صور في وقت سابق من هذا الأسبوع تظهر بعض آلاف الرسائل التي فتحها أعضاء من فريق مراسلات العائلة المالكة.



الرسائل التى وصلت لهم

تمت طباعة بطاقة واحدة عليها عبارة "نحن نفكر فيك" فوق تاج، وتم توجيه العديد من الرسائل شخصيًا إلى الملك الجديد "جلالة الملك تشارلز الثالث"، وقبل وفاة الملكة، كان قصر باكنجهام يتوقع أن يتلقى ما يصل إلى 1000 رسالة في الأسبوع من أفراد من الجمهور مع العديد من الاستفسارات أو رسائل حسن النية، وقال القصر إنه تمت قراءة جميع المراسلات بعناية وسيتم إرسال الردود.

وفى المقابل يعمل فريق مراسلة صغير بجد لمعالجة آلاف العناصر المرسلة إلى الملك وقرينته الملكة وأعضاء آخرين من العائلة المالكة، وأظهرت شهادة الوفاة الرسمية أن الملكة، أطول ملوك البلاد حكما، توفيت بسبب الشيخوخة .