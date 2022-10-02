بدء تسكين الطلاب بمدن جامعة القاهرة وحتى 10 أكتوبر.. والخشت: الأولوية للطالبات

كتب ـ محمد صبحى

بدأت مدن جامعة القاهرة، في استقبال وتسكين الطلاب للإقامة بها اعتبارا من 1 أكتوبر وتستمر حتى 10 أكتوبر الجارى، حيث تضم جامعة القاهرة 5 مدن طلابية تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية.

ووجه الدكتور محمد الخشت، باستيعاب أعداد الطالبات فورا للحفاظ عليهن من اللجوء إلى السكن الخارجي ومن مشقة السفر والعودة يوميًا وتوفير الرعاية لجميع الطلاب والطالبات للحفاظ على سلامتهم، مشيرًا إلى أن عمليات التسكين بمدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات بدأت من السبت 1 أكتوبر وتستمر حتى الإثنين 10 أكتوبر، كما بدأ التسكين بمدينة الطالبات بالجيزة من يوم السبت 1 أكتوبر حتى الأحد 9 أكتوبر، وبدأ التسكين بمدينة رعاية الطالبات من يوم السبت 1 أكتوبر وحتى الأحد 9 أكتوبر، كما تم التسكين بمدينة التمريض بنات يوم السبت 1 أكتوبر.

وأكد رئيس الجامعة، أن المدن الطلابية لجامعة القاهرة ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب، وإنما هي بمثابة الأسرة البديلة في تقديم الرعاية للطلاب والطالبات في جميع النواحي العلمية والثقافية والرياضية، موضحًا حرص الجامعة على توفير الخدمات والأنشطة التي تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب.

وشهدت المدن الجامعية بجامعة القاهرة خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير شبكة إنترنت، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف، إلي جانب تزويد الغرف بمكتبات صغيرة لحث الطلاب على الاطلاع والقراءة.



السكن الجامعى



تسكين الطلاب