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بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية وسط مظاهر من الفرحة على وجوه الطلاب

الأحد، 02 أكتوبر 2022 08:41 ص
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية وسط مظاهر من الفرحة على وجوه الطلاب بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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رصدت عدسة كاميرا وتليفزيون اليوم السابع بداية اليوم الأول الدراسى فى العام الدراسى الجديد ، حيث ظهر مظاهر الفرحة لدى طالبات مدرسة الثانوية العامة بنات  بالمنطقة العاشرة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، بحضور الدكتورة ثناء محمود مدير الإدارة التعليمية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، حمدى جاد نقيب المعلمين بالإدارة التعليمية بالسادات ، مصطفى حسانين رئيس مجلس أمناء المدرسة .

وكان الدكتور محمود الفولي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية يرافقه باسم خميس مدير عام إدارة منوف التعليمية، قد تفقد أمس بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2023 من داخل بعض مدارس إدارة منوف التعليمية حيث انتظمت الدراسة اليوم في 13 مدرسة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى إدارات ( شبين الكوم ــ الباجور ــ تلا ــ منوف ) بدأت جولة المتابعة بزيارة مدرسة الأقباط الابتدائية ثم متابعة انتظام الدراسة بمدرسة الأسقفية الخاصة، حيث شهد طابور الصباح في اليوم الأول من العام الدراسي حيث شارك الطلاب وهيئة العاملين بالمدرسة أداء تحية العلم وترديد السلام الوطني والإذاعة المدرسية ومن داخل الفصول الدراسية حضر تنفيذ الحصة الأولى وفقا للتعليمات  الواردة من الوزارة بتخصيص المحاضرة الأولى من العام الدراسي الجديد عن انتصارات أكتوبر المجيدة كما اطمئن الفولي على نسب حضور الطلاب والمعلمين كما تفقد قاعات رياض الأطفال وحضر تنفيذ حصة للتربية الرياضية

واختتم زيارته لمدارس إدارة منوف من داخل مدرسة الأقباط الإعدادية حيث رافقهم خلال جولة المتابعة قيادات العملية التعليمية بإدارة منوف التعليمية .

وأكد مدير المديرية لأبنائه الطلاب، أهمية الانتظام والانضباط بالحضور للمدرسة لتلقي العلم والاستفادة من معلميهم واستثمار  ممارسة الأنشطة المختلفة في إظهار مواهبهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم كما وجه تهنئته لجميع المعلمين والعاملين بالمدرستين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد  والمولد النبوي الشريف متمنيا للجميع قضاء عام دراسي منضبط ومنتظم ومتميز .

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (1)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (1)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (2)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (2)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (3)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (3)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (4)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (4)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (5)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (5)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (6)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (6)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (7)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (7)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (8)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (8)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (9)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (9)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (10)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (10)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (11)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (11)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (12)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (12)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (13)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (13)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (14)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (14)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (15)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (15)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (16)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (16)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (17)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (17)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (18)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (18)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (19)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (19)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (20)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (20)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (21)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (21)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (22)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (22)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (23)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (23)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (24)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (24)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (25)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (25)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (26)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (26)

 

بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (27)
بدء العام الدراسي الجديد بمدارس المنوفية (27)

 


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