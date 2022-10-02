بدء العام الدراسي الجديد بمدارس الفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالي

بدأ اليوم العام الدراسي الجديد بمدارس محافظة الفيوم، بعدما بدأ بشكل جزئي أمس السبت بـ17 مدرسة على مستوى المحافظة، حيث ينتظم اليوم الأحد 927 ألف و339 تلميذ بـ2160 مدرسة.

وتوافد الآف الطلاب على المدارس بمختلف مدن ومراكز المحافظة، واستقبلت بعض المدارس الطلاب بوضع البالونات والاغاني، كما استقبلت المدارس الأزهرية بالمحافظة الطلاب في اليوم الأول من الدراسة

ومن المقرر أن يقوم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتفقد عدد من المدارس اليوم بمدينة الفيوم ومركز سنورس

ومن جانبها قالت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم ان المحافظة شهدت امس إنطلاق الدراسة فى عدد 17 مدرسة على مستوى محافظة الفيوم ( 10 مدارس بالتعليم العام - 7 مدارس بالتعليم الفني)

ولفتت مدير المديرية الي انها شددت على ضرورة تحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية، حيث بدأ اليوم الدراسي بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى وكلمة فى طابور الصباح للترحيب بالطلاب الجدد ، وذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة.

ففي التعليم الفني ، بدأت الدراسة فى مدرسة الفنية بنات الجديدة، ومدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، ومدرسة طيبة للتعليم والتدريب المزدوج ، ومدرسة الفنية بنات بالحادقة ، ومدرسة الفنية بنات بالعدوة، ومدرسة الفنية بنات بسنورس، ومدرسة أبوكساه الصناعية بنات .

وفى التعليم العام ، بدأت الدراسة فى مدرسة التوفيق الإعدادية بنات ، ومدرسة التوفيق الإعدادية بنين، ومدرسة التوفيق الثانوية، ومدرسة الراهبات الخاصة، ومدرسة السلام الخاصة ومدرسة الجمهورية الخاصة، ومدرسة الأنبا إبرام الخاصة، ومدرسة التوفيق سميرة غبور الخاصة ، ومدرسة العزب الرسمية للغات، ومدرسة التوفيق الخاصة بالفوال.

أشارت مدير المديرية ، تشكيل غرف عمليات بدواوين الإدارات التعليمية، للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية ، وتذليل أي عقبات قد تعوق سير انتظام العملية التعليمية